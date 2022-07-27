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Активисты МГЕР провели акцию у посольства США - РИА Новости, 27.07.2022
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Активисты МГЕР провели акцию у посольства США
Активисты МГЕР провели акцию у посольства США - РИА Новости, 27.07.2022
Активисты МГЕР провели акцию у посольства США
"Молодая Гвардия Единой России" устроила акцию у посольства США в Москве, активисты прошли с портретами погибших детей в Донбассе. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:11
2022-07-27T12:14
мария львова-белова
ольга ярославская
ксения мишонова
москва
донбасс
сша
мгер
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" устроила акцию у посольства США в Москве, активисты прошли с портретами погибших детей в Донбассе."Молодая Гвардия Единой России" организовала акцию у посольства США в Москве. Активисты прошли с портретами детей, погибших на Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Также у посольства установили доску "Ангелы Донбасса" с именами погибших детей. Рядом с доской активисты и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей возложили гвоздики и игрушки, а корзину с цветами передали от Северной Осетии. В том числе под звуки метронома почтили память погибших.В возложении цветов и игрушек у посольства США также приняли участие уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченные по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и в Московской области Ксения Мишонова.Львова-Белова поделилась историей девочки, которая умерла в реанимации. "Этот ангел Донбасса - моя персональная рана на сердце. Мне жаль, что всю эту боль, страх и ужас, который был в глазах этой девочки, не видели скептики - те, которые сомневались. Не видели те, кто накладывает на нас санкции для того, чтобы запретить нам спасать детей... Мы будем это делать, будем помогать, мы будем привозить гуманитарную помощь, будем вывозить раненых детей на лечение и реабилитацию, будем искать родственников, приемные семьи", - подчеркнула Львова-Белова.Также активисты МГЕР прошли с портретами погибших детей на Донбассе у посольства Великобритании в Москве.Глава ДНР Денис Пушилин 11 июля подписал указ об объявлении 27 июля днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. "Сегодня в Москве мы организовали масштабную памятную акцию. Более 100 молодогвардейцев пришли к посольствам США и Великобритании с портретами детей", - пояснили в пресс-службе "Единой России".
https://ria.ru/20220710/zelenskiy-1801593077.html
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мария львова-белова, ольга ярославская, ксения мишонова, москва, донбасс, сша, мгер, общество
10:11 27.07.2022 (обновлено: 12:14 27.07.2022)
 
Активисты МГЕР провели акцию у посольства США

Активисты МГЕР прошли с портретами погибших в Донбассе детей у посольства США

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИгрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" устроила акцию у посольства США в Москве, активисты прошли с портретами погибших детей в Донбассе.
"Молодая Гвардия Единой России" организовала акцию у посольства США в Москве. Активисты прошли с портретами детей, погибших на Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
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Также у посольства установили доску "Ангелы Донбасса" с именами погибших детей. Рядом с доской активисты и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей возложили гвоздики и игрушки, а корзину с цветами передали от Северной Осетии. В том числе под звуки метронома почтили память погибших.
В возложении цветов и игрушек у посольства США также приняли участие уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченные по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и в Московской области Ксения Мишонова.
Львова-Белова поделилась историей девочки, которая умерла в реанимации. "Этот ангел Донбасса - моя персональная рана на сердце. Мне жаль, что всю эту боль, страх и ужас, который был в глазах этой девочки, не видели скептики - те, которые сомневались. Не видели те, кто накладывает на нас санкции для того, чтобы запретить нам спасать детей... Мы будем это делать, будем помогать, мы будем привозить гуманитарную помощь, будем вывозить раненых детей на лечение и реабилитацию, будем искать родственников, приемные семьи", - подчеркнула Львова-Белова.
Также активисты МГЕР прошли с портретами погибших детей на Донбассе у посольства Великобритании в Москве.
Глава ДНР Денис Пушилин 11 июля подписал указ об объявлении 27 июля днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. "Сегодня в Москве мы организовали масштабную памятную акцию. Более 100 молодогвардейцев пришли к посольствам США и Великобритании с портретами детей", - пояснили в пресс-службе "Единой России".
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Мария Львова-БеловаОльга ЯрославскаяКсения МишоноваМоскваДонбассСШАМГЕРОбщество
 
 
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