https://ria.ru/20220727/aktsiya-1805246922.html

Активисты МГЕР провели акцию у посольства США

Активисты МГЕР провели акцию у посольства США - РИА Новости, 27.07.2022

Активисты МГЕР провели акцию у посольства США

"Молодая Гвардия Единой России" устроила акцию у посольства США в Москве, активисты прошли с портретами погибших детей в Донбассе. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:11

2022-07-27T10:11

2022-07-27T12:14

мария львова-белова

ольга ярославская

ксения мишонова

москва

донбасс

сша

мгер

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" устроила акцию у посольства США в Москве, активисты прошли с портретами погибших детей в Донбассе."Молодая Гвардия Единой России" организовала акцию у посольства США в Москве. Активисты прошли с портретами детей, погибших на Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.Также у посольства установили доску "Ангелы Донбасса" с именами погибших детей. Рядом с доской активисты и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей возложили гвоздики и игрушки, а корзину с цветами передали от Северной Осетии. В том числе под звуки метронома почтили память погибших.В возложении цветов и игрушек у посольства США также приняли участие уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, уполномоченные по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская и в Московской области Ксения Мишонова.Львова-Белова поделилась историей девочки, которая умерла в реанимации. "Этот ангел Донбасса - моя персональная рана на сердце. Мне жаль, что всю эту боль, страх и ужас, который был в глазах этой девочки, не видели скептики - те, которые сомневались. Не видели те, кто накладывает на нас санкции для того, чтобы запретить нам спасать детей... Мы будем это делать, будем помогать, мы будем привозить гуманитарную помощь, будем вывозить раненых детей на лечение и реабилитацию, будем искать родственников, приемные семьи", - подчеркнула Львова-Белова.Также активисты МГЕР прошли с портретами погибших детей на Донбассе у посольства Великобритании в Москве.Глава ДНР Денис Пушилин 11 июля подписал указ об объявлении 27 июля днем памяти детей — жертв войны в Донбассе. "Сегодня в Москве мы организовали масштабную памятную акцию. Более 100 молодогвардейцев пришли к посольствам США и Великобритании с портретами детей", - пояснили в пресс-службе "Единой России".

https://ria.ru/20220710/zelenskiy-1801593077.html

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783028703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария львова-белова, ольга ярославская, ксения мишонова, москва, донбасс, сша, мгер, общество