"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу
"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу в регионах России и в Донбассе
Дети во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России, на Донбассе и на освобождённых территориях Украины, сообщили в партийной пресс-службе.
"Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России и на Донбассе. Активисты партии по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября", - говорится в сообщении.
Замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР отметила, что ежегодно в рамках акции "Единой России" "Собери ребёнка в школу" помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории. Первую партию школьных комплектов - рюкзаки и канцелярские принадлежности – передали детям ЛНР представительницы женского комитета "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии Единой России" на встрече в Краснодоне.
"До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно все успеть, найти, купить. А с учётом того, что в народных республиках ситуация сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию "Собери ребёнка в школу" не только в регионах России, но и в Донбассе. Сегодня вместе с командой "Единой России" и "Молодой Гвардии" мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам", - добавила Лантратова.
Молодогвардейцы вместе с московским отделением "Единой России" уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза - рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги, уточнил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.
"Единая Россия" организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами", - подчеркнула Аршинова.