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"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу - РИА Новости, 27.07.2022
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"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу
"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу - РИА Новости, 27.07.2022
"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу
Партия "Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России, на Донбассе и на освобождённых территориях Украины, сообщили в партийной... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T09:10
2022-07-27T09:10
общество
донбасс
россия
луганская народная республика
молодая гвардия единой россии
единая россия
молодая гвардия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России, на Донбассе и на освобождённых территориях Украины, сообщили в партийной пресс-службе."Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России и на Донбассе. Активисты партии по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября", - говорится в сообщении.Замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР отметила, что ежегодно в рамках акции "Единой России" "Собери ребёнка в школу" помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории. Первую партию школьных комплектов - рюкзаки и канцелярские принадлежности – передали детям ЛНР представительницы женского комитета "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии Единой России" на встрече в Краснодоне."До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно все успеть, найти, купить. А с учётом того, что в народных республиках ситуация сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию "Собери ребёнка в школу" не только в регионах России, но и в Донбассе. Сегодня вместе с командой "Единой России" и "Молодой Гвардии" мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам", - добавила Лантратова.Молодогвардейцы вместе с московским отделением "Единой России" уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза - рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги, уточнил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей."Единая Россия" организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами", - подчеркнула Аршинова.
https://ria.ru/20220601/degtyarev-1792260308.html
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Дарья Буймова
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общество, донбасс, россия, луганская народная республика, молодая гвардия единой россии, единая россия, молодая гвардия
09:10 27.07.2022
 
"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу

"Единая Россия" запустит акцию по сбору детей в школу в регионах России и в Донбассе

© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиДети во время урока
Дети во время урока - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Дети во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России, на Донбассе и на освобождённых территориях Украины, сообщили в партийной пресс-службе.
"Единая Россия" запускает акцию "Собери ребёнка в школу" в регионах России и на Донбассе. Активисты партии по всей стране помогут подготовить школьников к 1 сентября", - говорится в сообщении.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев дал старт акции Подарок первокласснику
1 июня, 10:14Хабаровский край
Глава Хабаровского края Дегтярев подарил 18 тысяч рюкзаков первоклашкам
Замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР отметила, что ежегодно в рамках акции "Единой России" "Собери ребёнка в школу" помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории. Первую партию школьных комплектов - рюкзаки и канцелярские принадлежности – передали детям ЛНР представительницы женского комитета "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии Единой России" на встрече в Краснодоне.
"До начала нового учебного года остаётся чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно все успеть, найти, купить. А с учётом того, что в народных республиках ситуация сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию "Собери ребёнка в школу" не только в регионах России, но и в Донбассе. Сегодня вместе с командой "Единой России" и "Молодой Гвардии" мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам", - добавила Лантратова.
Молодогвардейцы вместе с московским отделением "Единой России" уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза - рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги, уточнил председатель "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов.
Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.
"Единая Россия" организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами", - подчеркнула Аршинова.
Шахматный кружок в школе Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Путин рассказал, сколько школ построят в России в течение двух лет
 
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