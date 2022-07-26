https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804928526.html

Власти Запорожья сообщили о росте численности населения в регионе

Власти Запорожья сообщили о росте численности населения в регионе - РИА Новости, 26.07.2022

Власти Запорожья сообщили о росте численности населения в регионе

Численность населения освобожденных территорий Запорожской области начинает расти, люди возвращаются домой, сказал РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T07:58

2022-07-26T07:58

2022-07-26T08:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Численность населения освобожденных территорий Запорожской области начинает расти, люди возвращаются домой, сказал РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что отток из Запорожской области в результате начала боевых действий составил 15-25% населения.Создаваемые избирательные комиссии в регионе для проведения референдума начинают формировать списки избирателей, добавил он.Ранее администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220724/zaporozhe-1804648780.html

запорожская область

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

запорожская область, россия, херсонская область , в мире