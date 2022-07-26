07:58 26.07.2022 (обновлено: 08:17 26.07.2022)
Власти Запорожья сообщили о росте численности населения в регионе
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что люди начинают возвращаться в регион
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Численность населения освобожденных территорий Запорожской области начинает расти, люди возвращаются домой, сказал РИА Новости представитель администрации региона Владимир Рогов.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что отток из Запорожской области в результате начала боевых действий составил 15-25% населения.
"Есть тенденция к возвращению, то есть люди возвращаются. Из Европы, через Россию возвращаются, те кто, кто уехал в феврале и марте, понимая, что уже все спокойно. Пока не вдоль линии боевого соприкосновения, но люди видят, что все нормально, можно возвращаться домой. Идет тенденция к увеличению численности населения", - сказал РИА Новости Рогов.
Создаваемые избирательные комиссии в регионе для проведения референдума начинают формировать списки избирателей, добавил он.
Ранее администрации Херсонской и Запорожской областей заявили, что в регионе созданы избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу присоединения к РФ. Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, сообщил ранее Рогов. Обсуждается вопрос синхронизации плебисцита с Херсонской областью.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.