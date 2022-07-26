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В Киргизии при строительстве железной дороги обнаружили древние захоронения

В Киргизии при строительстве железной дороги обнаружили древние захоронения - РИА Новости, 26.07.2022

В Киргизии при строительстве железной дороги обнаружили древние захоронения

Древние, предположительно скифские, захоронения обнаружены при строительстве железной дороги в Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба госпредприятия "Кыргыз РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T10:39

2022-07-26T10:39

2022-07-26T11:16

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БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Древние, предположительно скифские, захоронения обнаружены при строительстве железной дороги в Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу" ("Киргизские железные дороги")."На строящемся участке железной дороги из Балыкчы в Кочкор, в частности, при проектировании перехода подземной магистрали через горный массив Боз-Бармак были обнаружены древние захоронения. Они определены министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики как памятники археологии и объекты историко-культурного наследия", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, госпредприятие "Кыргыз темир жолу" взяло на себя обеспечение режима сохранности объектов, обсудило с археологами состояние курганов и приняло решение о финансировании их раскопок и перезахоронения."На данный момент заключен договор с соответствующими специалистами, которые приступили к раскопкам предполагаемых древнескифских курганов по обеим сторонам строящейся железной дороги. Ведутся земляные работы в Боз-Бармакском массиве на участке протяженностью 540 метров. Они продлятся два месяца", - подчеркнули в госпредприятии.

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в мире, киргизия, наука, археология, новости культуры