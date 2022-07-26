11:46 26.07.2022 (обновлено: 11:47 26.07.2022)
"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов
"Единая Россия" внесла проект о праве родителей детей-инвалидов копить допвыходные
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевочка в инвалидном кресле дома
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Девочка в инвалидном кресле дома. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.
"Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает – ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они "обнуляются" каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос", - приводят в сообщении слова одного из авторов законопроекта, секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.
Поправки, предложенные "Единой Россией", позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск - до 24 дней подряд, добавили в пресс-службе.
Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.