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"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов - РИА Новости, 26.07.2022
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"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов
"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов - РИА Новости, 26.07.2022
"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T11:46
2022-07-26T11:47
общество
здоровье - общество
андрей турчак
валентина матвиенко
андрей клишас
госдума рф
совет федерации рф
инвалидность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд", - сказано в сообщении.Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов."Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает – ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они "обнуляются" каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос", - приводят в сообщении слова одного из авторов законопроекта, секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.Поправки, предложенные "Единой Россией", позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск - до 24 дней подряд, добавили в пресс-службе.Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.
https://ria.ru/20220722/resheniya-1804370257.html
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общество, здоровье - общество, андрей турчак, валентина матвиенко, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, инвалидность, единая россия
11:46 26.07.2022 (обновлено: 11:47 26.07.2022)
 
"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов

"Единая Россия" внесла проект о праве родителей детей-инвалидов копить допвыходные

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевочка в инвалидном кресле дома
Девочка в инвалидном кресле дома - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Девочка в инвалидном кресле дома. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов.
"Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает – ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они "обнуляются" каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос", - приводят в сообщении слова одного из авторов законопроекта, секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.
Поправки, предложенные "Единой Россией", позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск - до 24 дней подряд, добавили в пресс-службе.
Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.
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1 июня, 16:47Ленинградская область
В Ленобласти запустили услугу помощи родителям детей-инвалидов
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАндрей ТурчакВалентина МатвиенкоАндрей КлишасГосдума РФСовет Федерации РФинвалидностьЕдиная Россия
 
 
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