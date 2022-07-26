https://ria.ru/20220726/vykhodnye-1804977180.html

"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов

"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов - РИА Новости, 26.07.2022

"Единая Россия" внесла законопроект о выходных для родителей инвалидов

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:46

2022-07-26T11:46

2022-07-26T11:47

общество

здоровье - общество

андрей турчак

валентина матвиенко

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инвалидность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд", - сказано в сообщении.Отмечается, что это позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы социальной защиты. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем, чтобы обеспечить баланс интересов."Сейчас государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эта мера поддержки толком не работает – ею пользуются лишь 10% тех родителей, кому она положена. Потому что такие выходные нельзя накопить и использовать подряд, они "обнуляются" каждый месяц. Это неудобно, и родители неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос", - приводят в сообщении слова одного из авторов законопроекта, секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.Поправки, предложенные "Единой Россией", позволят накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск - до 24 дней подряд, добавили в пресс-службе.Авторами документа также стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

https://ria.ru/20220722/resheniya-1804370257.html

https://ria.ru/20220601/usluga-1792408612.html

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общество, здоровье - общество, андрей турчак, валентина матвиенко, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф, инвалидность, единая россия