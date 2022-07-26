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В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
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В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России
В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России - РИА Новости, 26.07.2022
В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России
Визовые центры Греции продолжают работать в России и выдавать шенгенские визы российским гражданам, заявили РИА Новости в греческом посольстве в Москве. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:36
2022-07-26T16:22
туризм
андрей маслов
александр грушко
евросоюз
греция
шенгенская виза
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Визовые центры Греции продолжают работать в России и выдавать шенгенские визы российским гражданам, заявили РИА Новости в греческом посольстве в Москве.Посол России в Греции Андрей Маслов во вторник отметил, что туристическая отрасль Греции несет огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. По его словам, двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет."Визовые центры Греции продолжают работать и выдавать шенгенские визы", — сообщили агентству в греческой дипмиссии.После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.Замглавы МИД России Александр Грушко ранее говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, то Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.В МИД Российской Федерации, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз гражданам России, заявляли РИА Новости, что Москва должна быть готова к любому развитию событий, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что законные права и озабоченность россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС — наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".
https://ria.ru/20220718/shengen-1803146226.html
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андрей маслов, александр грушко, евросоюз, греция, шенгенская виза, россия
15:36 26.07.2022 (обновлено: 16:22 26.07.2022)
 
В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России

Посольство Греции: визовые центры в России продолжают работать и выдавать шенгенские визы

© Фото : АГН "Москва" / Дмитрий Ермаков Визовый центр Греции в Москве
Визовый центр Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : АГН "Москва" / Дмитрий Ермаков
Визовый центр Греции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Визовые центры Греции продолжают работать в России и выдавать шенгенские визы российским гражданам, заявили РИА Новости в греческом посольстве в Москве.
Посол России в Греции Андрей Маслов во вторник отметил, что туристическая отрасль Греции несет огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. По его словам, двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет.
"Визовые центры Греции продолжают работать и выдавать шенгенские визы", — сообщили агентству в греческой дипмиссии.
После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Здание сервисно-визового центра Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 10:52Туризм
РБК: в визовых центрах стран Европы в России возникли очереди за шенгеном
Замглавы МИД России Александр Грушко ранее говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, то Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
В МИД Российской Федерации, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз гражданам России, заявляли РИА Новости, что Москва должна быть готова к любому развитию событий, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что законные права и озабоченность россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС — наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:24Туризм
Туроператоры посоветовали начинать оформлять шенген за полгода до поездки
 
ТуризмАндрей МасловАлександр ГрушкоЕвросоюзГрецияШенгенская визаРоссия
 
 
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