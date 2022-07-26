https://ria.ru/20220726/vizy-1805095799.html

В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России

В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России - РИА Новости, 26.07.2022

В посольстве Греции рассказали о работе визовых центров в России

Визовые центры Греции продолжают работать в России и выдавать шенгенские визы российским гражданам, заявили РИА Новости в греческом посольстве в Москве. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:36

2022-07-26T15:36

2022-07-26T16:22

туризм

андрей маслов

александр грушко

евросоюз

греция

шенгенская виза

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Визовые центры Греции продолжают работать в России и выдавать шенгенские визы российским гражданам, заявили РИА Новости в греческом посольстве в Москве.Посол России в Греции Андрей Маслов во вторник отметил, что туристическая отрасль Греции несет огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. По его словам, двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет."Визовые центры Греции продолжают работать и выдавать шенгенские визы", — сообщили агентству в греческой дипмиссии.После начала Россией специальной военной операции на Украине ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам России и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз, за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии, что никаких изменений в визовой политике не планируется.Замглавы МИД России Александр Грушко ранее говорил, что если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, то Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.В МИД Российской Федерации, отвечая на вопрос, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз гражданам России, заявляли РИА Новости, что Москва должна быть готова к любому развитию событий, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы. Замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил РИА Новости, что законные права и озабоченность россиян "не принимаются в расчет руководством ЕС — наблюдали это на примере многолетней и политизированной "визовой дискриминации" крымчан".

https://ria.ru/20220718/shengen-1803146226.html

https://ria.ru/20220719/viza-1803399919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей маслов, александр грушко, евросоюз, греция, шенгенская виза, россия