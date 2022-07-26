https://ria.ru/20220726/vizy-1804984915.html

В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей

В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей - РИА Новости, 26.07.2022

В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей

Политическая паранойя – почти не излечимая болезнь, и возможное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в духе этого заболевания и грозит Европе очередными... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:10

2022-07-26T12:10

2022-07-26T12:10

россия

евросоюз

в мире

госдума рф

олег морозов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Политическая паранойя – почти не излечимая болезнь, и возможное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в духе этого заболевания и грозит Европе очередными экономическим потерями, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы."Политическая паранойя - болезнь почти не излечимая. От неё может избавиться новое поколение европейских политиков. Нынешнее - вряд ли. Поэтому запрет шенгена вполне в духе этого заболевания", - сказал Морозов.Он отметил, что вероятность такого решения есть, однако для европейских стран такие действия грозят экономическими потерями. "Вероятность такого решения весьма велика! С той лишь поправкой, что для многих европейских стран такой запрет обернётся очередными экономическим потерями. Сами по себе они, может, и не так велики. Но в сумме с другими потерями "взбодрят" экономический кризис", - уточнил он.После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

https://ria.ru/20220725/vizy-1804898452.html

https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии