В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей
Депутат Морозов назвал возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам паранойей
Депутат Госдумы Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Политическая паранойя – почти не излечимая болезнь, и возможное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в духе этого заболевания и грозит Европе очередными экономическим потерями, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.
"Политическая паранойя - болезнь почти не излечимая. От неё может избавиться новое поколение европейских политиков. Нынешнее - вряд ли. Поэтому запрет шенгена вполне в духе этого заболевания", - сказал Морозов.
Он отметил, что вероятность такого решения есть, однако для европейских стран такие действия грозят экономическими потерями. "Вероятность такого решения весьма велика! С той лишь поправкой, что для многих европейских стран такой запрет обернётся очередными экономическим потерями. Сами по себе они, может, и не так велики. Но в сумме с другими потерями "взбодрят" экономический кризис", - уточнил он.
После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.