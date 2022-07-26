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В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей - РИА Новости, 26.07.2022
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В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей
В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей - РИА Новости, 26.07.2022
В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей
Политическая паранойя – почти не излечимая болезнь, и возможное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в духе этого заболевания и грозит Европе очередными... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:10
2022-07-26T12:10
россия
евросоюз
в мире
госдума рф
олег морозов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Политическая паранойя – почти не излечимая болезнь, и возможное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в духе этого заболевания и грозит Европе очередными экономическим потерями, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы."Политическая паранойя - болезнь почти не излечимая. От неё может избавиться новое поколение европейских политиков. Нынешнее - вряд ли. Поэтому запрет шенгена вполне в духе этого заболевания", - сказал Морозов.Он отметил, что вероятность такого решения есть, однако для европейских стран такие действия грозят экономическими потерями. "Вероятность такого решения весьма велика! С той лишь поправкой, что для многих европейских стран такой запрет обернётся очередными экономическим потерями. Сами по себе они, может, и не так велики. Но в сумме с другими потерями "взбодрят" экономический кризис", - уточнил он.После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
https://ria.ru/20220725/vizy-1804898452.html
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россия, евросоюз, в мире, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии
12:10 26.07.2022
 
В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей

Депутат Морозов назвал возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам паранойей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Олег Морозов
Депутат Госдумы Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Депутат Госдумы Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Политическая паранойя – почти не излечимая болезнь, и возможное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам в духе этого заболевания и грозит Европе очередными экономическим потерями, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в МИД РФ, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что страны ЕС ограничат выдачу виз рядовым гражданам России, заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации россиян, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия в этом вопросе не останутся без пропорциональной реакции Москвы.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян
"Политическая паранойя - болезнь почти не излечимая. От неё может избавиться новое поколение европейских политиков. Нынешнее - вряд ли. Поэтому запрет шенгена вполне в духе этого заболевания", - сказал Морозов.
Он отметил, что вероятность такого решения есть, однако для европейских стран такие действия грозят экономическими потерями. "Вероятность такого решения весьма велика! С той лишь поправкой, что для многих европейских стран такой запрет обернётся очередными экономическим потерями. Сами по себе они, может, и не так велики. Но в сумме с другими потерями "взбодрят" экономический кризис", - уточнил он.
После начала Россией специальной военной операции на Украине, ряд европейских политиков предложили запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Чехия решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Белоруссии до конца марта 2023 года. Власти Польши, в свою очередь, предлагали прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных. Кроме того, крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Получение шенгенских виз в визовом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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