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Минобороны проведет стратегические учения "Восток-2022" - РИА Новости, 26.07.2022
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Минобороны проведет стратегические учения "Восток-2022"
Минобороны проведет стратегические учения "Восток-2022" - РИА Новости, 26.07.2022
Минобороны проведет стратегические учения "Восток-2022"
Россия проведет стратегические учения "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:21
2022-07-26T18:04
безопасность
восточный военный округ (вво)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия проведет стратегические учения "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны."В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", — сказали в ведомстве.Помимо сил округа к маневрам привлекут воздушно-десантные войска, дальнюю авиацию и военно-транспортную авиацию, а также воинские контингенты других стран. Всего учения охватят 13 полигонов."В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе", — добавили в Минобороны.При этом военном ведомстве опровергли публикации зарубежных СМИ о возможной мобилизации в России."Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — заявили там.В министерстве добавили, что за все время спецоперации ни одно из запланированных мероприятий, в которых должны были участвовать не задействованные в ней силы, не отменилось.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220701/s-400-1799452891.html
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безопасность, восточный военный округ (вво)
17:21 26.07.2022 (обновлено: 18:04 26.07.2022)
 
Минобороны проведет стратегические учения "Восток-2022"

Стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 30 августа по 5 сентября

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки
Береговой ракетный комплекс Бал во время тренировки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россия проведет стратегические учения "Восток-2022" с войсками Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны.
"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", — сказали в ведомстве.
Помимо сил округа к маневрам привлекут воздушно-десантные войска, дальнюю авиацию и военно-транспортную авиацию, а также воинские контингенты других стран. Всего учения охватят 13 полигонов.
"В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе", — добавили в Минобороны.
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При этом военном ведомстве опровергли публикации зарубежных СМИ о возможной мобилизации в России.
"Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — заявили там.
В министерстве добавили, что за все время спецоперации ни одно из запланированных мероприятий, в которых должны были участвовать не задействованные в ней силы, не отменилось.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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