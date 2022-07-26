https://ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-1804957412.html
Росгвардия сообщила об участии в уничтожении 400 националистов на Украине
Росгвардия сообщила об участии в уничтожении 400 националистов на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
Росгвардия сообщила об участии в уничтожении 400 националистов на Украине
Расчеты беспилотников Росгвардии в Харьковской области за месяц помогли уничтожить более 400 националистов, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:50
2022-07-26T10:50
2022-07-26T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотников Росгвардии в Харьковской области за месяц помогли уничтожить более 400 националистов, сообщает пресс-служба ведомства."За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе два танка, 10 артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.Так, в ходе одного из эпизодов в той же Харьковской области расчет беспилотника Росгвардии нашел замаскированную батарею 152-миллиметровых гаубиц 2А65. С помощью корректировщика Росгвардии артиллеристы уничтожили орудия противника.
https://ria.ru/20220719/rosgvardiya-1803583869.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Росгвардия сообщила об участии в уничтожении 400 националистов на Украине
Расчеты беспилотников Росгвардии за месяц помогли уничтожить более 400 националистов