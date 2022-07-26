https://ria.ru/20220726/sotrudnichestvo-1805090051.html

"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах

"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах - РИА Новости, 26.07.2022

"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах

"Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:10

2022-07-26T15:10

2022-07-26T15:10

экономика

технологии

вадим воробьев

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

лукойл

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов, говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла"."Президент ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали протокол по итогам стратегической сессии по организации сотрудничества. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработку совместных IT-продуктов", - говорится в сообщении.Протокол подразумевает создание совместных рабочих групп по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии, уточняется в релизе. В рамках деятельности рабочих групп будут организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована дорожная карта развития взаимодействия.

https://ria.ru/20220627/lukoyl-1798507858.html

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экономика, технологии, вадим воробьев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лукойл