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"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах - РИА Новости, 26.07.2022
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"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах - РИА Новости, 26.07.2022
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах
"Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:10
2022-07-26T15:10
экономика
технологии
вадим воробьев
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
лукойл
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов, говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла"."Президент ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали протокол по итогам стратегической сессии по организации сотрудничества. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработку совместных IT-продуктов", - говорится в сообщении.Протокол подразумевает создание совместных рабочих групп по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии, уточняется в релизе. В рамках деятельности рабочих групп будут организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована дорожная карта развития взаимодействия.
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экономика, технологии, вадим воробьев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лукойл
15:10 26.07.2022
 
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах

"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в энергетической и IT сферах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов, говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла".
"Президент ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали протокол по итогам стратегической сессии по организации сотрудничества. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработку совместных IT-продуктов", - говорится в сообщении.
Протокол подразумевает создание совместных рабочих групп по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии, уточняется в релизе. В рамках деятельности рабочих групп будут организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована дорожная карта развития взаимодействия.
Вице-президент Лукойла по стратегическому развитию Леонид Федун - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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ЭкономикаТехнологииВадим ВоробьевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЛУКОЙЛ
 
 
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