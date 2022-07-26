https://ria.ru/20220726/sotrudnichestvo-1805090051.html
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах - РИА Новости, 26.07.2022
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах
"Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:10
2022-07-26T15:10
2022-07-26T15:10
экономика
технологии
вадим воробьев
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
лукойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Лукойл" и "Росатом" подписали протокол об организации сотрудничества в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработки совместных IT-продуктов, говорится в сообщении пресс-службы "Лукойла"."Президент ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев подписали протокол по итогам стратегической сессии по организации сотрудничества. Документ направлен на развитие взаимодействия в сфере поставок оборудования для нефтегазовой отрасли, внедрения комплексных решений по автоматизации и энергоснабжению производства, разработку совместных IT-продуктов", - говорится в сообщении.Протокол подразумевает создание совместных рабочих групп по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии, уточняется в релизе. В рамках деятельности рабочих групп будут организованы семинары, посещение производственных площадок, сформирована дорожная карта развития взаимодействия.
https://ria.ru/20220627/lukoyl-1798507858.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, вадим воробьев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", лукойл
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в четырех сферах
"Лукойл" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в энергетической и IT сферах