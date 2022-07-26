https://ria.ru/20220726/sloveniya-1804961928.html

Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России

Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России - РИА Новости, 26.07.2022

Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России

Власти Словении поддерживают инициативу в ЕС снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России, заявил министр инфраструктуры страны Боян РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:04

2022-07-26T11:04

2022-07-26T11:04

в мире

урсула фон дер ляйен

россия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

словения

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 26 июл – РИА Новости. Власти Словении поддерживают инициативу в ЕС снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России, заявил министр инфраструктуры страны Боян Кумер.Словенский министр во вторник принял участие в внеочередном совете министров энергетики стран ЕС в Брюсселе."Мы приветствуем и поддерживаем это предложение. Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение покажет, что европейская солидарность еще жива… Это не идеальное решение, но тем не менее, лучше показать остальным государствам-членам, что мы выполняем совместное решение. Речь идет о том, чтобы каждой стране отказаться от 15%, и это приведет нас к независимости от российского газа", - заявил Кумер перед началом заседания.Ранее в ЕК отмечали, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет дефицит этого топлива, он оценивается примерно в 45 миллиардов при холодной зиме. Показатель может быть более высоким и более низким в зависимости от погодных условий. Еврокомиссия на прошлой неделе предложила проект новых правил, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех стран союза снизить спрос на 15% от среднего уровня за пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Эти 15% соответствуют 45 миллиардам кубометров.Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС. Он может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок газа из России, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Это предложение Еврокомиссии может вступить в силу, если его поддержит квалифицированное большинство стран ЕС. При этом ряд государств союза ранее выступили с критикой документа. Чешское председательство в Совете стран ЕС представило поправки к предложениям ЕК. Они касались, в частности, возможности получения исключений и корректировки механизма обязательного снижения спроса так, чтобы решение о его запуске принимали страны, а не ЕК.

https://ria.ru/20220726/ekonomiya-1804959212.html

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1804939734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, урсула фон дер ляйен, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, словения, санкции в отношении россии