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СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
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https://ria.ru/20220726/sk-1805167469.html
СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области
СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022
СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области
Российские следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских националистов по таможенному посту в Брянской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T18:53
2022-07-26T18:54
происшествия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
севский район
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских националистов по таможенному посту в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" по факту атаки, организованной на таможенный пост Брянской области со стороны украинских националистов", - сказали в ведомстве.Установлено, что 26 июля украинские националисты, управляя БПЛА, сбросили взрывчатку на территорию Александровского таможенного поста в Севском районе Брянской области. В результате произошедшего один мирный житель погиб, три человека, в том числе два сотрудника Брянской таможни, получили ранения."Следователи СК России в рамках уголовного дела устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления, для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220726/obstrel-1805123447.html
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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, севский район
18:53 26.07.2022 (обновлено: 18:54 26.07.2022)
 
СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ таможенного поста в Брянской области

© РИА Новости / Константин ЧалабовАвтомобиль сотрудников Следственного комитета
Автомобиль сотрудников Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Автомобиль сотрудников Следственного комитета . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских националистов по таможенному посту в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" по факту атаки, организованной на таможенный пост Брянской области со стороны украинских националистов", - сказали в ведомстве.
Установлено, что 26 июля украинские националисты, управляя БПЛА, сбросили взрывчатку на территорию Александровского таможенного поста в Севском районе Брянской области. В результате произошедшего один мирный житель погиб, три человека, в том числе два сотрудника Брянской таможни, получили ранения.
"Следователи СК России в рамках уголовного дела устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления, для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.
Сотрудник Следственного комитета России изучает место обстрела нефтебазы в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 16:48Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСевский район
 
 
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