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СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области

СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2022

СК возбудил дело из-за обстрела таможенного поста в Брянской области

Российские следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских националистов по таможенному посту в Брянской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T18:53

2022-07-26T18:53

2022-07-26T18:54

происшествия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

севский район

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских националистов по таможенному посту в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" по факту атаки, организованной на таможенный пост Брянской области со стороны украинских националистов", - сказали в ведомстве.Установлено, что 26 июля украинские националисты, управляя БПЛА, сбросили взрывчатку на территорию Александровского таможенного поста в Севском районе Брянской области. В результате произошедшего один мирный житель погиб, три человека, в том числе два сотрудника Брянской таможни, получили ранения."Следователи СК России в рамках уголовного дела устанавливают круг лиц, причастных к совершению данного преступления, для привлечения их к ответственности", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1805123447.html

брянская область

россия

севский район

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происшествия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, севский район