https://ria.ru/20220726/semenovka-1805202585.html

Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке

Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке

Украинские боевики разместили в Семеновке в Донецкой Народной Республике реактивную и ствольную артиллерию и, прикрываясь мирными жителями, обстреливают войска... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T21:59

2022-07-26T21:59

2022-07-26T22:46

специальная военная операция на украине

в мире

национальный центр управления обороной рф

украина

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские боевики разместили в Семеновке в Донецкой Народной Республике реактивную и ствольную артиллерию и, прикрываясь мирными жителями, обстреливают войска России и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что националисты, чувствуя свою безнаказанность, под угрозой оружия изымают у людей ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Граждане, оказывающие любое сопротивление, отметил начальник НЦУО, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию.

https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, национальный центр управления обороной рф, украина, донецкая народная республика, донбасс