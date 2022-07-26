21:59 26.07.2022 (обновлено: 22:46 26.07.2022)
Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке
Минобороны: украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах в Семеновке
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские боевики разместили в Семеновке в Донецкой Народной Республике реактивную и ствольную артиллерию и, прикрываясь мирными жителями, обстреливают войска России и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Семеновке боевики украинских вооруженных формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как "живым щитом", — сказал Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что националисты, чувствуя свою безнаказанность, под угрозой оружия изымают у людей ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Граждане, оказывающие любое сопротивление, отметил начальник НЦУО, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию.