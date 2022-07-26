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Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/semenovka-1805202585.html
Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке
Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке
Украинские боевики разместили в Семеновке в Донецкой Народной Республике реактивную и ствольную артиллерию и, прикрываясь мирными жителями, обстреливают войска... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T21:59
2022-07-26T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
национальный центр управления обороной рф
украина
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские боевики разместили в Семеновке в Донецкой Народной Республике реактивную и ствольную артиллерию и, прикрываясь мирными жителями, обстреливают войска России и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что националисты, чувствуя свою безнаказанность, под угрозой оружия изымают у людей ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Граждане, оказывающие любое сопротивление, отметил начальник НЦУО, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию.
https://ria.ru/20220725/drony-1804827822.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, национальный центр управления обороной рф, украина, донецкая народная республика, донбасс
21:59 26.07.2022 (обновлено: 22:46 26.07.2022)
 
Украинские боевики разместили артиллерию в жилых кварталах в Семеновке

Минобороны: украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах в Семеновке

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины в Донецкой области
Солдат спецподразделения Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские боевики разместили в Семеновке в Донецкой Народной Республике реактивную и ствольную артиллерию и, прикрываясь мирными жителями, обстреливают войска России и ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Семеновке боевики украинских вооруженных формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как "живым щитом", сказал Мизинцев на брифинге.

Он добавил, что националисты, чувствуя свою безнаказанность, под угрозой оружия изымают у людей ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Граждане, оказывающие любое сопротивление, отметил начальник НЦУО, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию.
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