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ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном - РИА Новости, 26.07.2022
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном
Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:34
2022-07-26T13:34
2022-07-26T13:34
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики."На всех объектах здравоохранения города Рубежное в результате боевых действий отсутствует электро-, газо-, тепло- и водообеспечение, нет телефонной связи и сети интернет. Вооруженные силы Украины целенаправленно уничтожали коммунальную и социальную инфраструктуру города", - заявил первый заместитель министра здравоохранения Олег Валиев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, жкх, рубежное, вооруженные силы украины
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном
ЛНР: на объектах здравоохранения в Рубежном отсутствуют свет, вода, газ из-за обстрела ВСУ