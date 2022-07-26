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ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном - РИА Новости, 26.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/rubezhnoe-1805034284.html
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном - РИА Новости, 26.07.2022
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном
Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:34
2022-07-26T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
рубежное
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики."На всех объектах здравоохранения города Рубежное в результате боевых действий отсутствует электро-, газо-, тепло- и водообеспечение, нет телефонной связи и сети интернет. Вооруженные силы Украины целенаправленно уничтожали коммунальную и социальную инфраструктуру города", - заявил первый заместитель министра здравоохранения Олег Валиев.
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в мире, жкх, рубежное, вооруженные силы украины
13:34 26.07.2022
 
ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном

ЛНР: на объектах здравоохранения в Рубежном отсутствуют свет, вода, газ из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкГород Рубежное в ЛНР
Город Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Город Рубежное в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
"На всех объектах здравоохранения города Рубежное в результате боевых действий отсутствует электро-, газо-, тепло- и водообеспечение, нет телефонной связи и сети интернет. Вооруженные силы Украины целенаправленно уничтожали коммунальную и социальную инфраструктуру города", - заявил первый заместитель министра здравоохранения Олег Валиев.
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