https://ria.ru/20220726/rubezhnoe-1805034284.html

ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном

ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном - РИА Новости, 26.07.2022

ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном

Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:34

2022-07-26T13:34

2022-07-26T13:34

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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Свет, вода, газ и связь отсутствует на всех объектах здравоохранения Рубежного из-за умышленного уничтожения коммуникаций украинскими войсками, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики."На всех объектах здравоохранения города Рубежное в результате боевых действий отсутствует электро-, газо-, тепло- и водообеспечение, нет телефонной связи и сети интернет. Вооруженные силы Украины целенаправленно уничтожали коммунальную и социальную инфраструктуру города", - заявил первый заместитель министра здравоохранения Олег Валиев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, жкх, рубежное, вооруженные силы украины