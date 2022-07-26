12:37 26.07.2022 (обновлено: 12:52 26.07.2022)
В ДНР уничтожили американскую РЛС украинских войск
Минобороны: в районе Ягодного в ДНР уничтожили американскую РЛС AN/TPQ-37 украинских войск
© Depositphotos / vchalup2Экран РЛС
© Depositphotos / vchalup2
Экран РЛС. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевая авиация в ходе спецоперации поразила РЛС производства США, сообщило во вторник Минобороны России.
"Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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