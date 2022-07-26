https://ria.ru/20220726/rls-1804999549.html

В ДНР уничтожили американскую РЛС украинских войск

В ДНР уничтожили американскую РЛС украинских войск - РИА Новости, 26.07.2022

В ДНР уничтожили американскую РЛС украинских войск

Боевая авиация в ходе спецоперации поразила РЛС производства США, сообщило во вторник Минобороны России. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:37

2022-07-26T12:37

2022-07-26T12:52

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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россия

украина

сша

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Боевая авиация в ходе спецоперации поразила РЛС производства США, сообщило во вторник Минобороны России."Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, сша