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Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство - РИА Новости, 26.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство
Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство - РИА Новости, 26.07.2022
Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство
Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS"... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:02
2022-07-26T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова поступило в производство.Ранее Генпрокуратура ДНР сообщила, что Кравцову предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также руководства таким формированием и его финансирования. Представитель Генпрокуратуры ДНР сообщил РИА Новости, что дело в отношении него направлено в суд."В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS", - сказал РИА Новости представитель Верховного суда ДНР.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
13:02 26.07.2022
 
Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство

В ДНР подтвердили, что дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство

Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения "Медведи SS". Фотография из телеграм-канала
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения Медведи SS. Фотография из телеграм-канала
Александр Медведь, командир украинского неонацистского подразделения "Медведи SS". Фотография из телеграм-канала . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова поступило в производство.
Ранее Генпрокуратура ДНР сообщила, что Кравцову предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также руководства таким формированием и его финансирования. Представитель Генпрокуратуры ДНР сообщил РИА Новости, что дело в отношении него направлено в суд.
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"В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS", - сказал РИА Новости представитель Верховного суда ДНР.
По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
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