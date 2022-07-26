https://ria.ru/20220726/rassledovanie-1805011731.html

Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство

Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство - РИА Новости, 26.07.2022

Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство

Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS"... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:02

2022-07-26T13:02

2022-07-26T13:02

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова поступило в производство.Ранее Генпрокуратура ДНР сообщила, что Кравцову предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также руководства таким формированием и его финансирования. Представитель Генпрокуратуры ДНР сообщил РИА Новости, что дело в отношении него направлено в суд."В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS", - сказал РИА Новости представитель Верховного суда ДНР.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.

https://ria.ru/20220714/plennyy-1802321940.html

https://ria.ru/20220714/natsbat-1802336785.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины