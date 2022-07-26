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Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство
Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство - РИА Новости, 26.07.2022
Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство
Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS"... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:02
2022-07-26T13:02
2022-07-26T13:02
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики подтвердил, что уголовное дело в отношении командира украинского националистического батальона "Медведи SS" Александра Кравцова поступило в производство.Ранее Генпрокуратура ДНР сообщила, что Кравцову предъявлено обвинение по факту создания вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также руководства таким формированием и его финансирования. Представитель Генпрокуратуры ДНР сообщил РИА Новости, что дело в отношении него направлено в суд."В производство Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении командира диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS", - сказал РИА Новости представитель Верховного суда ДНР.По данным из открытых источников, нацбат "Медведи SS" входит в состав Вооруженных сил Украины. На Украине его позиционируют как диверсионно-штурмовой отряд, а России его членов считают неонацистами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины
Дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство
В ДНР подтвердили, что дело командира нацбатальона "Медведи SS" пустили в производство