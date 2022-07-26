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В Приамурье продлят антикризисную акцию "Покупайте Амурское" - РИА Новости, 26.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220726/priamure-1804952961.html
В Приамурье продлят антикризисную акцию "Покупайте Амурское"
В Приамурье продлят антикризисную акцию "Покупайте Амурское" - РИА Новости, 26.07.2022
В Приамурье продлят антикризисную акцию "Покупайте Амурское"
Власти Приамурья решили продлить до конца года антикризисную акцию "Покупайте Амурское", в рамках которой установлены предельные цены на отдельные группы... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T10:30
2022-07-26T10:30
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл - РИА Новости. Власти Приамурья решили продлить до конца года антикризисную акцию "Покупайте Амурское", в рамках которой установлены предельные цены на отдельные группы товаров местных производителей, сообщает региональное правительство.С апреля 2022 года на прилавках магазинов товары амурского производства отмечают специальным зелёным ценником. Правительство договорилось с торговыми сетями и местными производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров."Принято решение о продлении акции до конца года. При этом, отпускные цены от производителей и торговая наценка торговых сетей в третьем квартале по всем товарным позициям не изменится", - говорится в сообщении.На третий квартал года министерство сельского хозяйства и местные производители определили 31 товарную позицию, в том числе мясную и молочную продукцию, яйца, крупы, соевое масло."Акция результативна, это очевидно, ее надо продолжать. И нужно поощрить организации, которые активно участвуют в акции - Минэконом выделите критерии оценки. Руководителей районов, которые не включились в работу, прошу обратить на это внимание. Понятно, что у некоторых есть логистические особенности, но все вопросы можно решить. Акция в первую очередь носит антикризисный характер, позволяет людям с невысоким доходом обеспечить себя качественными продуктами питания местного производства. Недаром акция "Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в ТОП-5 лучших региональных антикризисных практик", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.На сегодняшний день бренд "Покупайте Амурское" можно встретить в 379 торговых точках в 26 муниципальных районах области, в том числе в 9 крупных торговых сетях. Действие акции расширялось за счёт подключения новых торговых объектов, введения специальных предложений и скидок от самих производителей. Ещё одним этапом расширения акции станет размещение логотипа "Покупайте Амурское" на упаковке продукции ряда местных производителей. Это предложение поддержал губернатор.
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экономика, василий орлов (губернатор), амурская область
10:30 26.07.2022
 
В Приамурье продлят антикризисную акцию "Покупайте Амурское"

Губернатор Амурской области орлов: в регионе продлят акцию "Покупайте Амурское"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл - РИА Новости. Власти Приамурья решили продлить до конца года антикризисную акцию "Покупайте Амурское", в рамках которой установлены предельные цены на отдельные группы товаров местных производителей, сообщает региональное правительство.
С апреля 2022 года на прилавках магазинов товары амурского производства отмечают специальным зелёным ценником. Правительство договорилось с торговыми сетями и местными производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров.
"Принято решение о продлении акции до конца года. При этом, отпускные цены от производителей и торговая наценка торговых сетей в третьем квартале по всем товарным позициям не изменится", - говорится в сообщении.
На третий квартал года министерство сельского хозяйства и местные производители определили 31 товарную позицию, в том числе мясную и молочную продукцию, яйца, крупы, соевое масло.
"Акция результативна, это очевидно, ее надо продолжать. И нужно поощрить организации, которые активно участвуют в акции - Минэконом выделите критерии оценки. Руководителей районов, которые не включились в работу, прошу обратить на это внимание. Понятно, что у некоторых есть логистические особенности, но все вопросы можно решить. Акция в первую очередь носит антикризисный характер, позволяет людям с невысоким доходом обеспечить себя качественными продуктами питания местного производства. Недаром акция "Покупайте Амурское" по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в ТОП-5 лучших региональных антикризисных практик", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.
На сегодняшний день бренд "Покупайте Амурское" можно встретить в 379 торговых точках в 26 муниципальных районах области, в том числе в 9 крупных торговых сетях. Действие акции расширялось за счёт подключения новых торговых объектов, введения специальных предложений и скидок от самих производителей. Ещё одним этапом расширения акции станет размещение логотипа "Покупайте Амурское" на упаковке продукции ряда местных производителей. Это предложение поддержал губернатор.
 
Амурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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