https://ria.ru/20220726/pozhar-1805173967.html
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре - РИА Новости, 26.07.2022
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре
Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:20
2022-07-26T19:20
2022-07-26T19:20
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.Уточняется, что 26 июля в 15.09 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: ТиНАО, поселок Мосрентген, корпус 11. В 17.54 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало."В 18.28 открытое горение ликвидировано", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220725/pozhar-1804781874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тинао, мосрентген, россия, новая москва, москва
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре на площади 200 квадратных метров