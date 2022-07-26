https://ria.ru/20220726/pozhar-1805173967.html

В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре

В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре - РИА Новости, 26.07.2022

В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре

Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T19:20

2022-07-26T19:20

2022-07-26T19:20

происшествия

тинао

мосрентген

россия

новая москва

москва

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.Уточняется, что 26 июля в 15.09 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: ТиНАО, поселок Мосрентген, корпус 11. В 17.54 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало."В 18.28 открытое горение ликвидировано", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220725/pozhar-1804781874.html

тинао

мосрентген

россия

новая москва

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тинао, мосрентген, россия, новая москва, москва