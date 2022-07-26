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В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре - РИА Новости, 26.07.2022
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В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре - РИА Новости, 26.07.2022
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре
Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T19:20
2022-07-26T19:20
происшествия
тинао
мосрентген
россия
новая москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.Уточняется, что 26 июля в 15.09 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: ТиНАО, поселок Мосрентген, корпус 11. В 17.54 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало."В 18.28 открытое горение ликвидировано", - рассказали в ведомстве.
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происшествия, тинао, мосрентген, россия, новая москва, москва
19:20 26.07.2022
 
В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре

В Новой Москве произошел пожар в металлическом ангаре на площади 200 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пожар произошел днем во вторник в металлическом ангаре в новой Москве, открытое горение уже ликвидировано, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС.
Уточняется, что 26 июля в 15.09 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном металлическом ангаре по адресу: ТиНАО, поселок Мосрентген, корпус 11. В 17.54 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
"В 18.28 открытое горение ликвидировано", - рассказали в ведомстве.
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