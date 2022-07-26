https://ria.ru/20220726/passazhirooborot-1805114295.html

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7%

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7% - РИА Новости, 26.07.2022

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7%

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за I полугодие увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%, до 40,4 миллиона пассажиров, сообщила... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:27

2022-07-26T16:27

2022-07-26T16:27

аэрофлот

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581309940_0:38:3078:1769_1920x0_80_0_0_1ac2eb0e7fed4eb7a86deb418796ac27.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за I полугодие увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%, до 40,4 миллиона пассажиров, сообщила пресс-служба компании.Только на внутренних линиях пассажирооборот вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 32,1 миллиона человек, на международных - на 0,7%, до 8,2 миллиона. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,9%, на внутренних линиях процент занятости пассажирских кресел составил 82,6%, что на 1,5 процентного пункта выше показателя 2021 года.Пассажиропоток группы за шесть месяцев этого года снизился на 7,4% в годовом выражении - до 17,2 миллиона человек. Таким образом, пассажиропоток группы на внутренних линиях в первом полугодии снизился на 8,5%. На международных он сократился на 0,2%, до 2,5 миллиона человек.Авиакомпания "Аэрофлот" в первом полугодии перевезла 7,9 миллиона пассажиров, что на 5% меньше, чем годом ранее. Процент занятости пассажирских кресел составил 74,7%. Пассажиропоток на внутренних рейсах в первом полугодии снизился на 3,1%, до 6,3 миллиона человек, на международных на 11,4%, до 1,7 миллиона.Входящий в группу лоукостер "Победа" в первом полугодии снизил перевозки на 13%, до 5,6 миллиона. "Россия" обслужила 3,7 миллиона человек, снизив перевозки на 3,3%.

https://ria.ru/20220701/rasprodazha-1799579827.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, экономика, россия