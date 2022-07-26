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Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7% - РИА Новости, 26.07.2022
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Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7%
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7% - РИА Новости, 26.07.2022
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7%
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за I полугодие увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%, до 40,4 миллиона пассажиров, сообщила... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:27
2022-07-26T16:27
аэрофлот
экономика
россия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за I полугодие увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%, до 40,4 миллиона пассажиров, сообщила пресс-служба компании.Только на внутренних линиях пассажирооборот вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 32,1 миллиона человек, на международных - на 0,7%, до 8,2 миллиона. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,9%, на внутренних линиях процент занятости пассажирских кресел составил 82,6%, что на 1,5 процентного пункта выше показателя 2021 года.Пассажиропоток группы за шесть месяцев этого года снизился на 7,4% в годовом выражении - до 17,2 миллиона человек. Таким образом, пассажиропоток группы на внутренних линиях в первом полугодии снизился на 8,5%. На международных он сократился на 0,2%, до 2,5 миллиона человек.Авиакомпания "Аэрофлот" в первом полугодии перевезла 7,9 миллиона пассажиров, что на 5% меньше, чем годом ранее. Процент занятости пассажирских кресел составил 74,7%. Пассажиропоток на внутренних рейсах в первом полугодии снизился на 3,1%, до 6,3 миллиона человек, на международных на 11,4%, до 1,7 миллиона.Входящий в группу лоукостер "Победа" в первом полугодии снизил перевозки на 13%, до 5,6 миллиона. "Россия" обслужила 3,7 миллиона человек, снизив перевозки на 3,3%.
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аэрофлот, экономика, россия
16:27 26.07.2022
 

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" увеличился в первом полугодии на 3,7%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры компании "Аэрофлот" в салоне самолета во время полета
Пассажиры компании Аэрофлот в салоне самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пассажиры компании "Аэрофлот" в салоне самолета во время полета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за I полугодие увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,7%, до 40,4 миллиона пассажиров, сообщила пресс-служба компании.
Только на внутренних линиях пассажирооборот вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 32,1 миллиона человек, на международных - на 0,7%, до 8,2 миллиона. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 79,9%, на внутренних линиях процент занятости пассажирских кресел составил 82,6%, что на 1,5 процентного пункта выше показателя 2021 года.
Пассажиропоток группы за шесть месяцев этого года снизился на 7,4% в годовом выражении - до 17,2 миллиона человек. Таким образом, пассажиропоток группы на внутренних линиях в первом полугодии снизился на 8,5%. На международных он сократился на 0,2%, до 2,5 миллиона человек.
Авиакомпания "Аэрофлот" в первом полугодии перевезла 7,9 миллиона пассажиров, что на 5% меньше, чем годом ранее. Процент занятости пассажирских кресел составил 74,7%. Пассажиропоток на внутренних рейсах в первом полугодии снизился на 3,1%, до 6,3 миллиона человек, на международных на 11,4%, до 1,7 миллиона.
Входящий в группу лоукостер "Победа" в первом полугодии снизил перевозки на 13%, до 5,6 миллиона. "Россия" обслужила 3,7 миллиона человек, снизив перевозки на 3,3%.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 14:41
Аэрофлот объявляет новую распродажу билетов по России со скидками до 60%
 
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