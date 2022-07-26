https://ria.ru/20220726/mvf-1805105795.html

МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине

МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2022

МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине

Международный валютный фонд предупредил о серьезных рисках того, что конфликт на Украине приведет к "фрагментации" мировой экономики на геополитические блоки с... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:07

2022-07-26T16:07

2022-07-26T16:08

экономика

кристалина георгиева

украина

мвф

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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд предупредил о серьезных рисках того, что конфликт на Украине приведет к "фрагментации" мировой экономики на геополитические блоки с собственными укладами.В опубликованном во вторник докладе говорится, что нарушение общности чревато снижением эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата и создаст предпосылки к тому, чтобы "нынешний продовольственный кризис стал нормой"."Мировая экономика продолжает фрагментироваться. Серьезным риском в среднесрочной перспективе выглядит то, что война на Украине поспособствует фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с отличными технологическими стандартами, кроссграничными платежными системами и резервными валютами", - заявили эксперты МВФ.Фонд отметил, что пока видит "ограниченные" признаки подобных тенденций и отметил большую, чем ожидалось, устойчивость глобальной торговли.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в апреле заявляла о наличии "риска" дальнейшей фрагментации мировой экономики по геополитическим блокам на фоне пандемии коронавируса и ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220719/vvp-1803440070.html

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экономика, кристалина георгиева, украина, мвф