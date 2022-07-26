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МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
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МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине
МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 26.07.2022
МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине
Международный валютный фонд предупредил о серьезных рисках того, что конфликт на Украине приведет к "фрагментации" мировой экономики на геополитические блоки с... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:07
2022-07-26T16:08
экономика
кристалина георгиева
украина
мвф
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд предупредил о серьезных рисках того, что конфликт на Украине приведет к "фрагментации" мировой экономики на геополитические блоки с собственными укладами.В опубликованном во вторник докладе говорится, что нарушение общности чревато снижением эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата и создаст предпосылки к тому, чтобы "нынешний продовольственный кризис стал нормой"."Мировая экономика продолжает фрагментироваться. Серьезным риском в среднесрочной перспективе выглядит то, что война на Украине поспособствует фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с отличными технологическими стандартами, кроссграничными платежными системами и резервными валютами", - заявили эксперты МВФ.Фонд отметил, что пока видит "ограниченные" признаки подобных тенденций и отметил большую, чем ожидалось, устойчивость глобальной торговли.Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в апреле заявляла о наличии "риска" дальнейшей фрагментации мировой экономики по геополитическим блокам на фоне пандемии коронавируса и ситуации на Украине.
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экономика, кристалина георгиева, украина, мвф
16:07 26.07.2022 (обновлено: 16:08 26.07.2022)
 
МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине

МВФ предупредил о рисках фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд предупредил о серьезных рисках того, что конфликт на Украине приведет к "фрагментации" мировой экономики на геополитические блоки с собственными укладами.
В опубликованном во вторник докладе говорится, что нарушение общности чревато снижением эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата и создаст предпосылки к тому, чтобы "нынешний продовольственный кризис стал нормой".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:25
МВФ спрогнозировал падение ВВП европейских стран без российского газа
"Мировая экономика продолжает фрагментироваться. Серьезным риском в среднесрочной перспективе выглядит то, что война на Украине поспособствует фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с отличными технологическими стандартами, кроссграничными платежными системами и резервными валютами", - заявили эксперты МВФ.
Фонд отметил, что пока видит "ограниченные" признаки подобных тенденций и отметил большую, чем ожидалось, устойчивость глобальной торговли.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в апреле заявляла о наличии "риска" дальнейшей фрагментации мировой экономики по геополитическим блокам на фоне пандемии коронавируса и ситуации на Украине.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 17:45
Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада
 
ЭкономикаКристалина ГеоргиеваУкраинаМВФ
 
 
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