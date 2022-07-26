16:07 26.07.2022 (обновлено: 16:08 26.07.2022)
МВФ видит риски фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине
МВФ предупредил о рисках фрагментации мировой экономики из-за конфликта на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд предупредил о серьезных рисках того, что конфликт на Украине приведет к "фрагментации" мировой экономики на геополитические блоки с собственными укладами.
В опубликованном во вторник докладе говорится, что нарушение общности чревато снижением эффективности многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата и создаст предпосылки к тому, чтобы "нынешний продовольственный кризис стал нормой".
"Мировая экономика продолжает фрагментироваться. Серьезным риском в среднесрочной перспективе выглядит то, что война на Украине поспособствует фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с отличными технологическими стандартами, кроссграничными платежными системами и резервными валютами", - заявили эксперты МВФ.
Фонд отметил, что пока видит "ограниченные" признаки подобных тенденций и отметил большую, чем ожидалось, устойчивость глобальной торговли.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в апреле заявляла о наличии "риска" дальнейшей фрагментации мировой экономики по геополитическим блокам на фоне пандемии коронавируса и ситуации на Украине.