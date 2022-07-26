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В ЛНР изготовили ограниченный тираж памятных монет "Признание"

В ЛНР изготовили ограниченный тираж памятных монет "Признание" - РИА Новости, 26.07.2022

В ЛНР изготовили ограниченный тираж памятных монет "Признание"

Памятная монета "Признание" с изображениями гербов России, ДНР и ЛНР изготовлена ограниченным тиражом в Луганской Народной республике, следует из сообщения... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:54

2022-07-26T15:54

2022-07-26T16:02

в мире

владимир путин

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Памятная монета "Признание" с изображениями гербов России, ДНР и ЛНР изготовлена ограниченным тиражом в Луганской Народной республике, следует из сообщения правительства республики."По заказу государственного банка Луганской Народной республики изготовлена очередная памятная монета "Признание", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства ЛНР.На аверсе памятной монеты изображены гербы РФ, ДНР и ЛНР, а вокруг них размещены флаги республик. Между гербами и флагами помещена надпись "Признание независимости республик". Также в центральной части памятной монеты размещена дата: 21 февраля 2022.На реверсе монеты размещен герб ЛНР, а также надпись по окружности сверху "Государственный банк", снизу же помещена надпись "Луганская Народная Республика".Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220725/svyaz-1804862135.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия