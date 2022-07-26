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Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной - РИА Новости, 26.07.2022
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Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной
Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной - РИА Новости, 26.07.2022
Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной
Зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:21
2022-07-26T20:10
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, заявило министерство обороны РФ.В период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022"."Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
17:21 26.07.2022 (обновлено: 20:10 26.07.2022)
 
Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной

Минобороны назвало сообщения зарубежных СМИ о мобилизационных мероприятиях недостоверной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, заявило министерство обороны РФ.
В период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022".
"Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
"Ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами", - говорится в сообщении.
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