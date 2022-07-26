https://ria.ru/20220726/mobilizatsiya-1805138729.html

Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной

Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной - РИА Новости, 26.07.2022

Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной

Зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:21

2022-07-26T17:21

2022-07-26T20:10

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы мобилизационных мероприятиях в России, заявило министерство обороны РФ.В период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022"."Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства."Ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, ситуация в днр и лнр