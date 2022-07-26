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Минтруд предложил упростить получение социальных услуг - РИА Новости, 26.07.2022
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Минтруд предложил упростить получение социальных услуг
Минтруд предложил упростить получение социальных услуг - РИА Новости, 26.07.2022
Минтруд предложил упростить получение социальных услуг
Упростить получение социальных услуг в России с помощью портала Госуслуг предложили в министерстве труда и социальной защиты, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:49
2022-07-26T16:49
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госуслуги
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Упростить получение социальных услуг в России с помощью портала Госуслуг предложили в министерстве труда и социальной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Минтруд предложил упростить получение социальных услуг. Организации, предоставляющие социальные услуги в рамках НСУ (поликлиники, пригородные железнодорожные кассы), смогут получить выписку, подтверждающую право гражданина на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), через госуслуги", - говорится в сообщении.Таким образом, рецепты на льготные лекарства будут выдаваться медицинскими организациями при предъявлении электронной выписки без сбора справок. Подобный механизм будут использовать и при оформлении льготных проездных на электрички. Также предлагается заменить справку выпиской, подтверждающей право гражданина на социальные услуги.Набор социальных услуг – перечень услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан. В его состав входит обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
https://ria.ru/20220726/mir-1804958228.html
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госуслуги
16:49 26.07.2022
 
Минтруд предложил упростить получение социальных услуг

Минтруд предложил упростить получение социальных услуг с помощью портала Госуслуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Упростить получение социальных услуг в России с помощью портала Госуслуг предложили в министерстве труда и социальной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Минтруд предложил упростить получение социальных услуг. Организации, предоставляющие социальные услуги в рамках НСУ (поликлиники, пригородные железнодорожные кассы), смогут получить выписку, подтверждающую право гражданина на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ), через госуслуги", - говорится в сообщении.
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Таким образом, рецепты на льготные лекарства будут выдаваться медицинскими организациями при предъявлении электронной выписки без сбора справок. Подобный механизм будут использовать и при оформлении льготных проездных на электрички. Также предлагается заменить справку выпиской, подтверждающей право гражданина на социальные услуги.
Набор социальных услуг – перечень услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан. В его состав входит обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
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