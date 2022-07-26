В Мариуполе к осени сдадут новый микрорайон на тысячу квартир
В Мариуполе к осени сдадут новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов на 115 гектарах
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтроители бригад военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ на строительстве жилых домов в Мариуполе
Строители бригад военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ на строительстве жилых домов в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Новый микрорайон на тысячу квартир к осени сдадут в Мариуполе, это будут 12 пятиэтажных домов на площади в 115 гектаров, сообщил руководитель горадминистрации Константин Иващенко.
"Мариуполь преодолел первый экватор подготовительных работ по предстоящему масштабному восстановлению города... Прежде всего, я хотел бы отметить объекты Минобороны РФ. Уже к осени строители России сдадут новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе. Это будут 12 пятиэтажных домов на площади в 115 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Иващенко.
Иващенко отметил, что ведется строительство медицинского центра на 60 койко-мест. В целом восстановлением Мариуполя активно занимаются три региона России - это подрядчики из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской области.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.