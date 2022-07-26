https://ria.ru/20220726/mariupol-1804973954.html

В Мариуполе к осени сдадут новый микрорайон на тысячу квартир

В Мариуполе к осени сдадут новый микрорайон на тысячу квартир - РИА Новости, 26.07.2022

В Мариуполе к осени сдадут новый микрорайон на тысячу квартир

Новый микрорайон на тысячу квартир к осени сдадут в Мариуполе, это будут 12 пятиэтажных домов на площади в 115 гектаров, сообщил руководитель горадминистрации... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:32

2022-07-26T11:32

2022-07-26T11:32

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Новый микрорайон на тысячу квартир к осени сдадут в Мариуполе, это будут 12 пятиэтажных домов на площади в 115 гектаров, сообщил руководитель горадминистрации Константин Иващенко."Мариуполь преодолел первый экватор подготовительных работ по предстоящему масштабному восстановлению города... Прежде всего, я хотел бы отметить объекты Минобороны РФ. Уже к осени строители России сдадут новый микрорайон на тысячу квартир в Мариуполе. Это будут 12 пятиэтажных домов на площади в 115 гектаров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Иващенко.Иващенко отметил, что ведется строительство медицинского центра на 60 койко-мест. В целом восстановлением Мариуполя активно занимаются три региона России - это подрядчики из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской области.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220722/mariupol-1804253173.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/snos-1804104351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, санкт-петербург