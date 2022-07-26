https://ria.ru/20220726/lavrov-1804998027.html

Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку

Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку - РИА Новости, 26.07.2022

Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку

Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки демонстрирует, что Запад не смог сделать Россию изгоем, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:34

2022-07-26T12:34

2022-07-26T12:34

в мире

нед прайс

россия

египет

республика конго

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки демонстрирует, что Запад не смог сделать Россию изгоем, пишет британская газета Financial Times.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. Официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Посольство России в США ответило на это, что стремление США исказить действительность вызывает недоумение не только в РФ, но и у местных СМИ.Как отмечает газета, встречи с лидерами Конго и Египта показали, что "главный дипломат" РФ по-прежнему остается желанным гостем в африканских странах."Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию, когда африканские страны борются с резким ростом цен на продовольствие и удобрения. Хоть Запад и стремится изолировать Москву..., прием, оказанный ему (Лаврову), показал силу влияния Кремля на континенте", - пишет издание.По словам президента аналитического центра International Crisis Group Комфорта Эро, "то, что Запад классифицирует как страну-изгой, не всегда имеет силу в остальном мире".В Москве не раз заявляли, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220724/poslanie-1804661595.html

https://ria.ru/20220505/volodin-1787094475.html

россия

египет

республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нед прайс, россия, египет, республика конго