Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку
FT: визит Лаврова в Африку показывает, что Запад не смог сделать Россию изгоем
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки демонстрирует, что Запад не смог сделать Россию изгоем, пишет британская газета Financial Times.
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. Официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Посольство России в США ответило на это, что стремление США исказить действительность вызывает недоумение не только в РФ, но и у местных СМИ.
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Как отмечает газета, встречи с лидерами Конго и Египта показали, что "главный дипломат" РФ по-прежнему остается желанным гостем в африканских странах.
"Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию, когда африканские страны борются с резким ростом цен на продовольствие и удобрения. Хоть Запад и стремится изолировать Москву..., прием, оказанный ему (Лаврову), показал силу влияния Кремля на континенте", - пишет издание.
По словам президента аналитического центра International Crisis Group Комфорта Эро, "то, что Запад классифицирует как страну-изгой, не всегда имеет силу в остальном мире".
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