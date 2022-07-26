Рейтинг@Mail.ru
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/lavrov-1804998027.html
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку - РИА Новости, 26.07.2022
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку
Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки демонстрирует, что Запад не смог сделать Россию изгоем, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:34
2022-07-26T12:34
в мире
нед прайс
россия
египет
республика конго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804846907_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_cb45635e599d0373caba3ea1328d7529.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки демонстрирует, что Запад не смог сделать Россию изгоем, пишет британская газета Financial Times.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. Официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Посольство России в США ответило на это, что стремление США исказить действительность вызывает недоумение не только в РФ, но и у местных СМИ.Как отмечает газета, встречи с лидерами Конго и Египта показали, что "главный дипломат" РФ по-прежнему остается желанным гостем в африканских странах."Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию, когда африканские страны борются с резким ростом цен на продовольствие и удобрения. Хоть Запад и стремится изолировать Москву..., прием, оказанный ему (Лаврову), показал силу влияния Кремля на континенте", - пишет издание.По словам президента аналитического центра International Crisis Group Комфорта Эро, "то, что Запад классифицирует как страну-изгой, не всегда имеет силу в остальном мире".В Москве не раз заявляли, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220724/poslanie-1804661595.html
https://ria.ru/20220505/volodin-1787094475.html
россия
египет
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804846907_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_7116dbf0e22271cac320a29bd3662fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нед прайс, россия, египет, республика конго
12:34 26.07.2022
 
Британские СМИ прокомментировали визит Лаврова в Африку

FT: визит Лаврова в Африку показывает, что Запад не смог сделать Россию изгоем

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Конго Жан-Клодом Гакоссо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки демонстрирует, что Запад не смог сделать Россию изгоем, пишет британская газета Financial Times.
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. Официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне Лаврова заявил, что РФ становится изгоем. Посольство России в США ответило на это, что стремление США исказить действительность вызывает недоумение не только в РФ, но и у местных СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 19:23
Лавров передал президенту Египта послание Путина
Как отмечает газета, встречи с лидерами Конго и Египта показали, что "главный дипломат" РФ по-прежнему остается желанным гостем в африканских странах.
"Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию, когда африканские страны борются с резким ростом цен на продовольствие и удобрения. Хоть Запад и стремится изолировать Москву..., прием, оказанный ему (Лаврову), показал силу влияния Кремля на континенте", - пишет издание.
По словам президента аналитического центра International Crisis Group Комфорта Эро, "то, что Запад классифицирует как страну-изгой, не всегда имеет силу в остальном мире".
В Москве не раз заявляли, что Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 21:51
Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин
 
В миреНед ПрайсРоссияЕгипетРеспублика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала