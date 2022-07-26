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В МЧС рассказали о последствиях дождей и смерчей на курортах Кубани

В МЧС рассказали о последствиях дождей и смерчей на курортах Кубани - РИА Новости, 26.07.2022

В МЧС рассказали о последствиях дождей и смерчей на курортах Кубани

Сильные дожди в Новороссийске и формирование смерчей в Геленджике в ночь на вторник не вызвали чрезвычайных ситуаций и подтопления на территориях, сообщили... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:32

2022-07-26T12:32

2022-07-26T12:32

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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Сильные дожди в Новороссийске и формирование смерчей в Геленджике в ночь на вторник не вызвали чрезвычайных ситуаций и подтопления на территориях, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики в этот период прогнозируют грозы, смерчи, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем."По состоянию на 10.00 26.07.2022 в Краснодарском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. На территории города Новороссийска выпало 1,4 миллиметра осадков (с 5.00 до 6.00 часов). Зафиксировано образование смерчей над морем в районе города Геленджик без выхода на сушу. Негативных последствий от выпадения осадков и образования смерчей нет", – говорится в сообщении.Уточняется, что подтопленных территорий и ущерба имуществу нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. При этом спасатели рекомендуют жителям муниципалитетов и туристам следить за sms-сообщениями, в случае возникновения ливней не выходить из дома, а автомобили оставлять на спецпарковках, минуя склоны и горную местность.

https://ria.ru/20220726/sochi-1804718956.html

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Лана Баева

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