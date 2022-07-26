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Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой - РИА Новости, 26.07.2022
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Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой
Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой - РИА Новости, 26.07.2022
Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой
Космическая отрасль России находится в непростой ситуации, заявил новый глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в первом докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:03
2022-07-26T14:28
космос - риа наука
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
роскосмос
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Космическая отрасль России находится в непростой ситуации, заявил новый глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в первом докладе президенту РФ Владимиру Путину."Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - сказал он.Между тем Дмитрий Рогозин, до прихода Борисова четыре года возглавлявший "Роскосмос", ранее охарактеризовал период своего руководства словами "[отрасль] сумела выбраться из болота системного кризиса". Перечисляя свои успехи, Рогозин упомянул завершение строительства российского сегмента МКС, одобрение финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", выход большинства проблемных предприятий из предбанкротного состояния. Кроме того, отмечал Рогозин, началось создание новой ракеты "Союз-5" и эскизное проектирование Российской орбитальной служебной станции на замену МКС, начались летные испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", первый полк которых должен встать на боевое дежурство до конца 2022 года.
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космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, роскосмос, россия
14:03 26.07.2022 (обновлено: 14:28 26.07.2022)
 
Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой

Борисов доложил Путину о непростой ситуации в российской космической отрасли

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Космическая отрасль России находится в непростой ситуации, заявил новый глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в первом докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - сказал он.
Между тем Дмитрий Рогозин, до прихода Борисова четыре года возглавлявший "Роскосмос", ранее охарактеризовал период своего руководства словами "[отрасль] сумела выбраться из болота системного кризиса". Перечисляя свои успехи, Рогозин упомянул завершение строительства российского сегмента МКС, одобрение финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", выход большинства проблемных предприятий из предбанкротного состояния. Кроме того, отмечал Рогозин, началось создание новой ракеты "Союз-5" и эскизное проектирование Российской орбитальной служебной станции на замену МКС, начались летные испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", первый полк которых должен встать на боевое дежурство до конца 2022 года.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:28
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоскосмосРоссия
 
 
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