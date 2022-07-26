https://ria.ru/20220726/kosmos-1805054421.html

Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой

Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой - РИА Новости, 26.07.2022

Борисов назвал ситуацию в космической отрасли непростой

Космическая отрасль России находится в непростой ситуации, заявил новый глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в первом докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:03

2022-07-26T14:03

2022-07-26T14:28

космос - риа наука

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

роскосмос

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Космическая отрасль России находится в непростой ситуации, заявил новый глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в первом докладе президенту РФ Владимиру Путину."Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь", - сказал он.Между тем Дмитрий Рогозин, до прихода Борисова четыре года возглавлявший "Роскосмос", ранее охарактеризовал период своего руководства словами "[отрасль] сумела выбраться из болота системного кризиса". Перечисляя свои успехи, Рогозин упомянул завершение строительства российского сегмента МКС, одобрение финансирование многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", выход большинства проблемных предприятий из предбанкротного состояния. Кроме того, отмечал Рогозин, началось создание новой ракеты "Союз-5" и эскизное проектирование Российской орбитальной служебной станции на замену МКС, начались летные испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", первый полк которых должен встать на боевое дежурство до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220715/rogozin-1802778133.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, роскосмос, россия