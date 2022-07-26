Рейтинг@Mail.ru
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/izrail-1805087881.html
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина - РИА Новости, 26.07.2022
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина
Канцелярия премьера Израиля на фоне напряженности в отношениях с Россией рассказала о поздравлении Яира Лапида от российского президента Владимира Путина. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:02
2022-07-26T15:16
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
владимир путин
мария захарова
москва
израиль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a71a8dc1babf21925011da3f84e6249a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля на фоне напряженности в отношениях с Россией рассказала о поздравлении Яира Лапида от российского президента Владимира Путина.По данным канцелярии, Лапид получил приветственное послание от Путина в связи со вступлением в должность 5 июля."Подтверждаем российскую публикацию, согласно которой президент России Владимир Путин и премьер-министр Яир Лапид обменялись поздравлениями во вторник, 5 июля 2022", — говорится в заявлении канцелярии во вторник в ответ на соответствующие обращения журналистов.Заявление канцелярии появилось на фоне многочисленных сообщений в СМИ о якобы "сложных отношениях" нового премьера с российским лидером. Ранее Лапид в должности главы МИД не раз делал резкие заявления в адрес России в свете спецоперации на Украине. Уже в должности премьера он комментировал и ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут", которое Минюст Российской Федерации просит ликвидировать. По словам Лапида, отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст России просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в Российской Федерации лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.
https://ria.ru/20220726/izrail-1804938177.html
https://ria.ru/20220721/izrail-1804156345.html
москва
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_fd64751fe25da55b4e7af5d6066822ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яир лапид (министр иностранных дел израиля), владимир путин, мария захарова, москва, израиль, россия
15:02 26.07.2022 (обновлено: 15:16 26.07.2022)
 
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина

В канцелярии премьера Израиля Лапида рассказали о поздравлении от президента Путина

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЯир Лапид
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Яир Лапид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля на фоне напряженности в отношениях с Россией рассказала о поздравлении Яира Лапида от российского президента Владимира Путина.
По данным канцелярии, Лапид получил приветственное послание от Путина в связи со вступлением в должность 5 июля.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 09:34
В Совфеде надеются на плодотворное развитие отношений России и Израиля
"Подтверждаем российскую публикацию, согласно которой президент России Владимир Путин и премьер-министр Яир Лапид обменялись поздравлениями во вторник, 5 июля 2022", — говорится в заявлении канцелярии во вторник в ответ на соответствующие обращения журналистов.
Заявление канцелярии появилось на фоне многочисленных сообщений в СМИ о якобы "сложных отношениях" нового премьера с российским лидером. Ранее Лапид в должности главы МИД не раз делал резкие заявления в адрес России в свете спецоперации на Украине. Уже в должности премьера он комментировал и ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут", которое Минюст Российской Федерации просит ликвидировать. По словам Лапида, отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Минюст России просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в Российской Федерации лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 23:07
Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны
 
Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Владимир ПутинМария ЗахароваМоскваИзраильРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала