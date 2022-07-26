15:02 26.07.2022 (обновлено: 15:16 26.07.2022)
В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина
В канцелярии премьера Израиля Лапида рассказали о поздравлении от президента Путина
Яир Лапид. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля на фоне напряженности в отношениях с Россией рассказала о поздравлении Яира Лапида от российского президента Владимира Путина.
По данным канцелярии, Лапид получил приветственное послание от Путина в связи со вступлением в должность 5 июля.
"Подтверждаем российскую публикацию, согласно которой президент России Владимир Путин и премьер-министр Яир Лапид обменялись поздравлениями во вторник, 5 июля 2022", — говорится в заявлении канцелярии во вторник в ответ на соответствующие обращения журналистов.
Заявление канцелярии появилось на фоне многочисленных сообщений в СМИ о якобы "сложных отношениях" нового премьера с российским лидером. Ранее Лапид в должности главы МИД не раз делал резкие заявления в адрес России в свете спецоперации на Украине. Уже в должности премьера он комментировал и ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут", которое Минюст Российской Федерации просит ликвидировать. По словам Лапида, отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Минюст России просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в Российской Федерации лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.