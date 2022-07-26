https://ria.ru/20220726/izrail-1805087881.html

В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина

В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина - РИА Новости, 26.07.2022

В канцелярии премьера Израиля рассказали о поздравлении от Путина

Канцелярия премьера Израиля на фоне напряженности в отношениях с Россией рассказала о поздравлении Яира Лапида от российского президента Владимира Путина. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:02

2022-07-26T15:02

2022-07-26T15:16

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

владимир путин

мария захарова

москва

израиль

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля на фоне напряженности в отношениях с Россией рассказала о поздравлении Яира Лапида от российского президента Владимира Путина.По данным канцелярии, Лапид получил приветственное послание от Путина в связи со вступлением в должность 5 июля."Подтверждаем российскую публикацию, согласно которой президент России Владимир Путин и премьер-министр Яир Лапид обменялись поздравлениями во вторник, 5 июля 2022", — говорится в заявлении канцелярии во вторник в ответ на соответствующие обращения журналистов.Заявление канцелярии появилось на фоне многочисленных сообщений в СМИ о якобы "сложных отношениях" нового премьера с российским лидером. Ранее Лапид в должности главы МИД не раз делал резкие заявления в адрес России в свете спецоперации на Украине. Уже в должности премьера он комментировал и ситуацию вокруг еврейского агентства "Сохнут", которое Минюст Российской Федерации просит ликвидировать. По словам Лапида, отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст России просит ликвидировать "Сохнут", беседа по иску назначена на 28 июля.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос с агентством "Сохнут" в Российской Федерации лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.

https://ria.ru/20220726/izrail-1804938177.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

яир лапид (министр иностранных дел израиля), владимир путин, мария захарова, москва, израиль, россия