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Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России - РИА Новости, 26.07.2022
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Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России
Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России - РИА Новости, 26.07.2022
Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России
Издания Bellingcat* и Insider* включены в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, сообщается на сайте Минюста... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:37
2022-07-26T18:15
россия
bellingcat
министерство юстиции рф (минюст россии)
великобритания
нидерланды
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Издания Bellingcat* и Insider* включены в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, сообщается на сайте Минюста Российской Федерации."Двадцать шестого июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы"* (CEELI Institute*) (Чехия)", — говорится в сообщении.Организации включены в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 13 июля.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть.По его словам, Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.*Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html
https://ria.ru/20220506/publikatsii-1787192962.html
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россия, bellingcat, министерство юстиции рф (минюст россии), великобритания, нидерланды, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
17:37 26.07.2022 (обновлено: 18:15 26.07.2022)
 
Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России

Минюст: работа изданий Bellingcat* и Insider* признана нежелательной на территории России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Издания Bellingcat* и Insider* включены в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, сообщается на сайте Минюста Российской Федерации.
"Двадцать шестого июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы"* (CEELI Institute*) (Чехия)", — говорится в сообщении.
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Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть.
По его словам, Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
*Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций
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РоссияBellingcatМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ВеликобританияНидерландыСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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