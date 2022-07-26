https://ria.ru/20220726/inoagenty-1805145811.html

Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России

Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России - РИА Новости, 26.07.2022

Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России

Издания Bellingcat* и Insider* включены в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, сообщается на сайте Минюста... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:37

2022-07-26T17:37

2022-07-26T18:15

россия

bellingcat

министерство юстиции рф (минюст россии)

великобритания

нидерланды

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Издания Bellingcat* и Insider* включены в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, сообщается на сайте Минюста Российской Федерации."Двадцать шестого июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы"* (CEELI Institute*) (Чехия)", — говорится в сообщении.Организации включены в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 13 июля.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть.По его словам, Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.*Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций

https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

https://ria.ru/20220506/publikatsii-1787192962.html

россия

великобритания

нидерланды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, bellingcat, министерство юстиции рф (минюст россии), великобритания, нидерланды, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)