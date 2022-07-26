17:37 26.07.2022 (обновлено: 18:15 26.07.2022)
Минюст признал Bellingcat* и Insider* нежелательными в России
Минюст: работа изданий Bellingcat* и Insider* признана нежелательной на территории России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Издания Bellingcat* и Insider* включены в реестр неправительственных организаций, чья работа признана в России нежелательной, сообщается на сайте Минюста Российской Федерации.
"Двадцать шестого июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd.* (Великобритания); Stichting Bellingcat* (Нидерланды); The Insider* (Латвия); "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы"* (CEELI Institute*) (Чехия)", — говорится в сообщении.
14 июля, 12:37Путин подписал закон об иноагентах
Организации включены в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора от 13 июля.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat* и признанные иноагентами издания "Проект"* и Insider* связаны в одну сеть.
По его словам, Bellingcat* нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц, и у СВР есть информация о том, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб.
*Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций