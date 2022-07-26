https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html

Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года

Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 26.07.2022

Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года

Более 20 проектов по импортозамещению планируется запустить в Московской области до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:50

2022-07-26T12:50

2022-07-26T13:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

серпухов

воскресенск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805004618_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_dc8980cf15faa248d04f3f9c8bf0ed49.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 20 проектов по импортозамещению планируется запустить в Московской области до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В частности, планируется запустить переработка отходов производств фосфорной кислоты и получение из них концентратов редкоземельных металлов с общим объемом инвестиций в 1,1 миллиард рублей.

https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803134559.html

московская область (подмосковье)

серпухов

воскресенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, серпухов, воскресенск