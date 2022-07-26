12:50 26.07.2022 (обновлено: 13:14 26.07.2022)
Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 20 проектов по импортозамещению планируется запустить в Московской области до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"В соответствии с плановым графиком уже в этом году в Подмосковье начнут свою деятельность 23 новых импортозамещающих производства. Проекты, общим объемом инвестиций порядка 13,6 млрд рублей, планируется реализовать и ввести в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах этого года. На новых производственных объектах будет создано свыше 2600 рабочих мест для жителей Московской области", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.
В частности, планируется запустить переработка отходов производств фосфорной кислоты и получение из них концентратов редкоземельных металлов с общим объемом инвестиций в 1,1 миллиард рублей.