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Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 26.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220726/importozameschenie-1805006720.html
Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года
Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 26.07.2022
Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года
Более 20 проектов по импортозамещению планируется запустить в Московской области до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:50
2022-07-26T13:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
серпухов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 20 проектов по импортозамещению планируется запустить в Московской области до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.В частности, планируется запустить переработка отходов производств фосфорной кислоты и получение из них концентратов редкоземельных металлов с общим объемом инвестиций в 1,1 миллиард рублей.
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московская область (подмосковье), экономика, серпухов, воскресенск
12:50 26.07.2022 (обновлено: 13:14 26.07.2022)
 

Свыше 20 проектов импортозамещения реализуют в Подмосковье до конца года

© Фото : РИАМО / Мария ШуревскаяЛетний вид города Воскресенск
Летний вид города Воскресенск - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : РИАМО / Мария Шуревская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 20 проектов по импортозамещению планируется запустить в Московской области до конца 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"В соответствии с плановым графиком уже в этом году в Подмосковье начнут свою деятельность 23 новых импортозамещающих производства. Проекты, общим объемом инвестиций порядка 13,6 млрд рублей, планируется реализовать и ввести в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах этого года. На новых производственных объектах будет создано свыше 2600 рабочих мест для жителей Московской области", - приводятся слова заместителя председателя правительства Екатерины Зиновьевой.

В частности, планируется запустить переработка отходов производств фосфорной кислоты и получение из них концентратов редкоземельных металлов с общим объемом инвестиций в 1,1 миллиард рублей.
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18 июля, 09:54Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаСерпуховВоскресенск
 
 
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