https://ria.ru/20220726/gazifikatsiya-1805111924.html
Мишустин призвал расширить газификацию регионов
Мишустин призвал расширить газификацию регионов - РИА Новости, 26.07.2022
Мишустин призвал расширить газификацию регионов
Необходимо расширить газификацию регионов РФ, а также укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, заявил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:24
2022-07-26T16:24
2022-07-26T17:07
россия
михаил мишустин
экономика
природный газ
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо расширить газификацию регионов РФ, а также укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, заявил глава правительства Михаил Мишустин.Мишустин в частности отметил, что важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии, поскольку российской промышленности потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции. Кроме того, премьер-министр выделил необходимость развивать производство сжиженного природного газа внутри страны, чтобы повысить мобильность ресурсов, а также облегчить выход на новые рынки сбыта."Еще один сегмент расширения внутреннего спроса - газомоторное топливо", - отметил глава правительства. По его словам, расширение использования этого вида топлива на рынке РФ снизит транспортные расходы компаний и населения, а также уменьшит загрязнение воздуха в городах.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804178976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, экономика, природный газ
16:24 26.07.2022 (обновлено: 17:07 26.07.2022)
Мишустин призвал расширить газификацию регионов
Мишустин: нужно укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию регионов
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо расширить газификацию регионов РФ, а также укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"Прежде всего надо укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию регионов. Все больше российских семей должны получить надежный и относительно недорогой источник тепла и энергии", - сказал он в ходе стратегической сессии по энергетике.
Мишустин в частности отметил, что важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии, поскольку российской промышленности потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции. Кроме того, премьер-министр выделил необходимость развивать производство сжиженного природного газа внутри страны, чтобы повысить мобильность ресурсов, а также облегчить выход на новые рынки сбыта.
"Еще один сегмент расширения внутреннего спроса - газомоторное топливо", - отметил глава правительства. По его словам, расширение использования этого вида топлива на рынке РФ
снизит транспортные расходы компаний и населения, а также уменьшит загрязнение воздуха в городах.