https://ria.ru/20220726/gazifikatsiya-1805111924.html

Мишустин призвал расширить газификацию регионов

Мишустин призвал расширить газификацию регионов - РИА Новости, 26.07.2022

Мишустин призвал расширить газификацию регионов

Необходимо расширить газификацию регионов РФ, а также укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, заявил глава правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:24

2022-07-26T16:24

2022-07-26T17:07

россия

михаил мишустин

экономика

природный газ

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо расширить газификацию регионов РФ, а также укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, заявил глава правительства Михаил Мишустин.Мишустин в частности отметил, что важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии, поскольку российской промышленности потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции. Кроме того, премьер-министр выделил необходимость развивать производство сжиженного природного газа внутри страны, чтобы повысить мобильность ресурсов, а также облегчить выход на новые рынки сбыта."Еще один сегмент расширения внутреннего спроса - газомоторное топливо", - отметил глава правительства. По его словам, расширение использования этого вида топлива на рынке РФ снизит транспортные расходы компаний и населения, а также уменьшит загрязнение воздуха в городах.

https://ria.ru/20220722/gaz-1804178976.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, экономика, природный газ