https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа
Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:11
2022-07-26T15:11
2022-07-26T15:27
в мире
испания
португалия
природный газ
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta."В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%", - говорится в сообщении телеканала.Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. В этой ситуации сокращение спроса станет обязательным, отмечалось в том же релизе.
https://ria.ru/20220726/gretsiya-1805014647.html
https://ria.ru/20220726/gaz-1805034496.html
испания
португалия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b24b14e3589ea2b34e42a7c53c73470e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, португалия, природный газ, европа
15:11 26.07.2022 (обновлено: 15:27 26.07.2022)
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа
Sexta: Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на семь процентов