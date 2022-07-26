Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа - РИА Новости, 26.07.2022
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа
Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T15:11
2022-07-26T15:27
в мире
испания
португалия
природный газ
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_3ae0421b67d65a578a5324afdef86bca.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta."В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%", - говорится в сообщении телеканала.Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. В этой ситуации сокращение спроса станет обязательным, отмечалось в том же релизе.
https://ria.ru/20220726/gretsiya-1805014647.html
https://ria.ru/20220726/gaz-1805034496.html
испания
португалия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b24b14e3589ea2b34e42a7c53c73470e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, португалия, природный газ, европа
15:11 26.07.2022 (обновлено: 15:27 26.07.2022)
 
СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа

Sexta: Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на семь процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta.
"В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:06
Премьер Греции предложил ЕК платить странам за сокращение потребления газа
Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.
Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. В этой ситуации сокращение спроса станет обязательным, отмечалось в том же релизе.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 13:35
Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15%
 
В миреИспанияПортугалияПриродный газЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала