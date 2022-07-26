https://ria.ru/20220726/gaz-1805090220.html

СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа

СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: Испания и Португалия согласились частично сократить потребление газа

Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T15:11

2022-07-26T15:11

2022-07-26T15:27

в мире

испания

португалия

природный газ

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Испания и Португалия согласились на сокращение потребления газа на 7% вместо изначально предлагаемых Еврокомиссией 15%, сообщает испанский телеканал Sexta."В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%", - говорится в сообщении телеканала.Министры энергетики стран союза во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы снижения спроса они смогут выбирать сами.Одобренный во вторник проект регулирования по спросу на газ также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. В этой ситуации сокращение спроса станет обязательным, отмечалось в том же релизе.

https://ria.ru/20220726/gretsiya-1805014647.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805034496.html

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португалия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, португалия, природный газ, европа