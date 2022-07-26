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Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам - РИА Новости, 26.07.2022
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам
Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в десять раз и составляет 12 процентов от поданных заявок, заявил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:29
2022-07-26T17:29
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в десять раз и составляет 12 процентов от поданных заявок, заявил глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.Он рассказал финскому агентству STT, что сейчас Финляндия ежедневно получает около тысячи заявлений на получение визы от россиян, что составляет 15 процентов от допандемийного уровня. По его словам, "текущая мощность (по выдаче виз — Прим. ред.) на максимуме, но планов по ее увеличению нет".Чиновник рассказал о росте числа отказов в визе. "Доля отрицательных заявок в России составляет 12 процентов, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз", — говорится в сообщении.Ранее в финском МИД сообщали, что за первые три недели июля получено 13 906 заявлений на выдачу визы в России и выдано 10 520 виз, то есть отказы в июле составляют 24,34 процента, или отклоняется каждая пятая заявка."Главная причина заключается в том, что основным пунктом назначения, похоже, является страна Шенгенской зоны, отличная от Финляндии", — указал Таннер. Финский МИД готов работать над снижением количества выдаваемых виз в России в зависимости от того, "какие решения примут наши избранные лидеры", пояснил он.С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий страны заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник говорил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера. В МИД РФ заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции Москвы.
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туризм, новости - туризм, туристы, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, россия, москва, евросоюз, визы
17:29 26.07.2022
 
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам

МИД Финляндии: сейчас отклоняется 12 процентов поданных заявок на визы от россиян

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в десять раз и составляет 12 процентов от поданных заявок, заявил глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.
Он рассказал финскому агентству STT, что сейчас Финляндия ежедневно получает около тысячи заявлений на получение визы от россиян, что составляет 15 процентов от допандемийного уровня. По его словам, "текущая мощность (по выдаче виз — Прим. ред.) на максимуме, но планов по ее увеличению нет".
Чиновник рассказал о росте числа отказов в визе. "Доля отрицательных заявок в России составляет 12 процентов, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз", — говорится в сообщении.
Ранее в финском МИД сообщали, что за первые три недели июля получено 13 906 заявлений на выдачу визы в России и выдано 10 520 виз, то есть отказы в июле составляют 24,34 процента, или отклоняется каждая пятая заявка.
"Главная причина заключается в том, что основным пунктом назначения, похоже, является страна Шенгенской зоны, отличная от Финляндии", — указал Таннер. Финский МИД готов работать над снижением количества выдаваемых виз в России в зависимости от того, "какие решения примут наши избранные лидеры", пояснил он.
С момента снятия пандемийных ограничений и открытия финско-российской границы в Финляндии активно обсуждается уместность присутствия российских туристов в стране на фоне специальной военной операции на Украине. В понедельник представители четырех крупнейших парламентских партий страны заявили, что поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник говорил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, но не исключает действий эмоционального характера. В МИД РФ заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции Москвы.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 20:45Туризм
В МИД Финляндии рассказали о количестве заявлений на визы от россиян
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияРоссияМоскваЕвросоюзВизы
 
 
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