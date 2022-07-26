https://ria.ru/20220726/festival-1805138975.html

Кинофестиваль "Окно в Европу" объявил программу

Кинофестиваль "Окно в Европу" объявил программу - РИА Новости, 26.07.2022

Кинофестиваль "Окно в Европу" объявил программу

Кинофестиваль "Окно в Европу" объявил программу. Об этом сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:23

2022-07-26T17:23

2022-07-26T17:53

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Кинофестиваль "Окно в Европу" объявил программу. Об этом сообщается на сайте смотра. Лозунг мероприятия — "Прогноз на завтра". Фильмом открытия стала документальная лента "Монета страны Малави" Алексея Федорченко. Она посвящена празднику в честь Василия Шукшина на его родине, в селе Сростки Алтайского края. За победу в конкурсе игрового кино поборются такие фильмы, как "1000 дешевых зажигалок" Ирины Обидовой, "Велга" Анастасии Нечаевой, "Волны" Михаила Брашинского, "Живитедолго" Юсупа Разыкова, "Император" Альфии Хабибуллиной, "Миттельмарш" Софьи Мелединой, "На тебе сошелся клином белый свет" Игоря Поплаухина, "Накануне" Алисы Ерохиной, "Песни лета" Дмитрия Давыдова, "Рядом" Тамары Дондурей, "Экспресс" Руслана Братова.Также пройдет специальный показ картины Авдотьи Смирновой "Плотник". Она рассказывает о семье Смирновых из Ульяновска. Когда-то они были счастливы. Но внезапная болезнь сына многое меняет. Родители готовы на все, чтобы спасти его. "В какой-то момент ломается даже мать. Но не отец. Самый обычный человек. Провинциальный плотник", — говорится в описании проекта на сайте смотра.Полная программа представлена на портале мероприятия.Кинофестиваль "Окно в Европу" пройдет в Выборге с 5 по 11 августа.

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, фестиваль российского кино "окно в европу", что посмотреть , выборг, кинофестиваль