https://ria.ru/20220726/epilepsiya-1804931211.html

Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии

Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии - РИА Новости, 26.07.2022

Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии

Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T08:30

2022-07-26T08:30

2022-07-26T08:30

наука

технологии

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний приступов в четыре раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета Иннополис."Нейробиологи из Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов и робототехники" на базе Университета Иннополис с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии", - говорится в сообщении.Специалисты также отметили, что в основу нового метода предсказания приступов эпилепсии легли прошлые наработки учёных, а также алгоритм машинного обучения. В том числе усовершенствованный метод предсказания сократил количество ложных предсказаний приступов в 4 раза с помощью машинного обучения.По словам профессора Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимира Максименко, уникальность разработанной системы заключается в принципе формирования обучающей выборки для нейросети. Он добавил, что для классификатора были поданы результаты нейронной активности, которые включали как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На основе этого искусственный интеллект научился исправлять ошибки предыдущего алгоритма и стал более эффективным."Полученные во время этого исследования результаты - это шаг на нашем пути к созданию антиэпилептических систем для человека. В настоящий момент коллеги получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах", - отметил Максименко.

https://ria.ru/20220720/lekarstvo-1803614511.html

https://ria.ru/20220719/nanochip-1803357991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия