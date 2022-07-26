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Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии - РИА Новости, 26.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220726/epilepsiya-1804931211.html
Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии
Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии - РИА Новости, 26.07.2022
Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии
Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T08:30
2022-07-26T08:30
наука
технологии
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний приступов в четыре раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета Иннополис."Нейробиологи из Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов и робототехники" на базе Университета Иннополис с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии", - говорится в сообщении.Специалисты также отметили, что в основу нового метода предсказания приступов эпилепсии легли прошлые наработки учёных, а также алгоритм машинного обучения. В том числе усовершенствованный метод предсказания сократил количество ложных предсказаний приступов в 4 раза с помощью машинного обучения.По словам профессора Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимира Максименко, уникальность разработанной системы заключается в принципе формирования обучающей выборки для нейросети. Он добавил, что для классификатора были поданы результаты нейронной активности, которые включали как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На основе этого искусственный интеллект научился исправлять ошибки предыдущего алгоритма и стал более эффективным."Полученные во время этого исследования результаты - это шаг на нашем пути к созданию антиэпилептических систем для человека. В настоящий момент коллеги получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах", - отметил Максименко.
https://ria.ru/20220720/lekarstvo-1803614511.html
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технологии, россия
08:30 26.07.2022
 
Российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии

Иннополис: российские ученые научили нейросеть предсказывать приступы эпилепсии

© Depositphotos / GorodenkoffУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Depositphotos / Gorodenkoff
Ученые в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты из университета Иннополис обучили нейросеть прогнозировать приступы эпилепсии, усовершенствованный метод сократил количество ложных предсказаний приступов в четыре раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе Университета Иннополис.
"Нейробиологи из Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов и робототехники" на базе Университета Иннополис с помощью алгоритма машинного обучения разработали эффективный способ прогнозирования приступов эпилепсии", - говорится в сообщении.
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Специалисты также отметили, что в основу нового метода предсказания приступов эпилепсии легли прошлые наработки учёных, а также алгоритм машинного обучения. В том числе усовершенствованный метод предсказания сократил количество ложных предсказаний приступов в 4 раза с помощью машинного обучения.
По словам профессора Лаборатории нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис Владимира Максименко, уникальность разработанной системы заключается в принципе формирования обучающей выборки для нейросети. Он добавил, что для классификатора были поданы результаты нейронной активности, которые включали как корректные, так и ложные предсказания предыдущего алгоритма. На основе этого искусственный интеллект научился исправлять ошибки предыдущего алгоритма и стал более эффективным.
"Полученные во время этого исследования результаты - это шаг на нашем пути к созданию антиэпилептических систем для человека. В настоящий момент коллеги получают разрешение от этической комиссии для начала экспериментальных исследований на пациентах", - отметил Максименко.
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