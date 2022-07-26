https://ria.ru/20220726/energokrizis-1805194261.html

СМИ: США опасаются роста цен на газ в стране из-за энергокризиса в Европе

СМИ: США опасаются роста цен на газ в стране из-за энергокризиса в Европе - РИА Новости, 26.07.2022

СМИ: США опасаются роста цен на газ в стране из-за энергокризиса в Европе

Американские власти сильно опасаются, что энергетический кризис в Европе приведет к росту цен на природный газ и электричество в самих США, пишет во вторник CNN РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:48

2022-07-26T20:48

2022-07-26T21:50

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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Американские власти сильно опасаются, что энергетический кризис в Европе приведет к росту цен на природный газ и электричество в самих США, пишет во вторник CNN со ссылкой на источники.По словам собеседников, администрация президента США Джо Байдена направила во вторник в ЕС представителя Госдепартамента, старшего советника по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохштейна, которому предстоят встречи в Париже и Брюсселе по вопросам стабилизации ситуации на европейском энергетическом рынке.Сообщается, что в Белом доме также боятся раскола среди стран — членов Евросоюза по газовой проблеме и стремятся сдержать развитие панических настроений в ЕС перед приближающейся зимой, когда потребуются значительно большие объемы природного газа по сравнению с текущим значением.В качестве альтернативы газу США и ЕС обсуждают возможности увеличить мощности действующих АЭС в Европе, чтобы компенсировать сокращение голубого топлива. В частности, Вашингтон пытается убедить Германию продолжить обслуживать атомные электростанции, вопреки планам Берлина отказаться от этих источников энергии к концу 2022 года.Министры энергетики стран ЕС на заседании Совета ЕС во вторник достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Также был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), на случай серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15 процентов.

https://ria.ru/20220720/germaniya-1803609853.html

https://ria.ru/20220726/gaz-1805175884.html

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