https://ria.ru/20220726/ekvador-1804922165.html
Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено
Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено - РИА Новости, 26.07.2022
Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено
Прокуратура Эквадора провела обыск в доме бывшего президента страны Ленина Морено (2017-2021) в рамках расследования предполагаемого хищения объектов... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T03:58
2022-07-26T03:58
2022-07-26T03:58
в мире
эквадор
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура Эквадора провела обыск в доме бывшего президента страны Ленина Морено (2017-2021) в рамках расследования предполагаемого хищения объектов культурного наследия из правительственного дворца Каронделета.Политик в своем сообщил, что пригласил следователей к себе домой, чтобы доказать, что обвинения со стороны депутата оппозиционной UNES - движения экс-президента Рафаэля Корреа - "являются их очередной выдумкой".Иск в отношении Морено ранее подала депутат национальной ассамблеи Памела Агирре. В жалобе она утверждает, что из столичного дворца, штаб-квартиры правительства, за годы правления Морено исчезли около 8000 предметов культурного наследия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор
Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено
Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено по делу о хищении
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура Эквадора провела обыск в доме бывшего президента страны Ленина Морено (2017-2021) в рамках расследования предполагаемого хищения объектов культурного наследия из правительственного дворца Каронделета.
"Прокуратура Эквадора провела следственные действия в доме бывшего президента Ленина М. в рамках расследования предполагаемого хищения объектов культурного наследия, предположительно пропавших из (дворца) Каронделета", — говорится в сообщении прокуратуры в Twitter.
Политик в своем сообщил, что пригласил следователей к себе домой, чтобы доказать, что обвинения со стороны депутата оппозиционной UNES - движения экс-президента Рафаэля Корреа - "являются их очередной выдумкой".
Иск в отношении Морено ранее подала депутат национальной ассамблеи Памела Агирре. В жалобе она утверждает, что из столичного дворца, штаб-квартиры правительства, за годы правления Морено исчезли около 8000 предметов культурного наследия.