https://ria.ru/20220726/ekvador-1804922165.html

Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено

Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено - РИА Новости, 26.07.2022

Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено

Прокуратура Эквадора провела обыск в доме бывшего президента страны Ленина Морено (2017-2021) в рамках расследования предполагаемого хищения объектов... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T03:58

2022-07-26T03:58

2022-07-26T03:58

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Прокуратура Эквадора провела обыск в доме бывшего президента страны Ленина Морено (2017-2021) в рамках расследования предполагаемого хищения объектов культурного наследия из правительственного дворца Каронделета.Политик в своем сообщил, что пригласил следователей к себе домой, чтобы доказать, что обвинения со стороны депутата оппозиционной UNES - движения экс-президента Рафаэля Корреа - "являются их очередной выдумкой".Иск в отношении Морено ранее подала депутат национальной ассамблеи Памела Агирре. В жалобе она утверждает, что из столичного дворца, штаб-квартиры правительства, за годы правления Морено исчезли около 8000 предметов культурного наследия.

https://ria.ru/20220630/ekvador-1799436539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, эквадор