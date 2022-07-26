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Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков - РИА Новости, 26.07.2022
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Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков - РИА Новости, 26.07.2022
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков
России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:33
2022-07-26T18:08
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессий правительства по направлению "Энергетика".Он напомнил, что сейчас предстоит серьезно диверсифицировать экспорт российских энергоресурсов, прежде всего за счет его переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, но с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках."Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и развивать действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы. В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно", - сказал Мишустин."Например, за счет объединения Единой газотранспортной системы (ЕСГ - ред.), ориентированной на Европу, с проектами "Сила Сибири" и трубопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток, сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру", - добавил он.Глава правительства подчеркнул, что для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширить свое производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного, нефтегазового оборудования, развивать судостроение.
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экономика, михаил мишустин, россия
16:33 26.07.2022 (обновлено: 18:08 26.07.2022)
 
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков

Премьер Мишустин призвал отработать возможность быстрой смены направлений сырьевых потоков

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессий правительства по направлению "Энергетика".
Он напомнил, что сейчас предстоит серьезно диверсифицировать экспорт российских энергоресурсов, прежде всего за счет его переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, но с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.
"Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и развивать действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы. В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно", - сказал Мишустин.
"Например, за счет объединения Единой газотранспортной системы (ЕСГ - ред.), ориентированной на Европу, с проектами "Сила Сибири" и трубопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток, сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру", - добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширить свое производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного, нефтегазового оборудования, развивать судостроение.
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Вчера, 16:24
Мишустин призвал расширить газификацию регионов
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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