https://ria.ru/20220726/ekonomika-1805117320.html
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков - РИА Новости, 26.07.2022
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков
России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:33
2022-07-26T16:33
2022-07-26T18:08
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессий правительства по направлению "Энергетика".Он напомнил, что сейчас предстоит серьезно диверсифицировать экспорт российских энергоресурсов, прежде всего за счет его переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, но с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках."Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и развивать действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы. В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно", - сказал Мишустин."Например, за счет объединения Единой газотранспортной системы (ЕСГ - ред.), ориентированной на Европу, с проектами "Сила Сибири" и трубопроводом Сахалин - Хабаровск - Владивосток, сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру", - добавил он.Глава правительства подчеркнул, что для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширить свое производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного, нефтегазового оборудования, развивать судостроение.
https://ria.ru/20220726/gazifikatsiya-1805111924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
16:33 26.07.2022 (обновлено: 18:08 26.07.2022)
Мишустин призвал отработать возможность смены направлений сырьевых потоков
Премьер Мишустин призвал отработать возможность быстрой смены направлений сырьевых потоков
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессий правительства по направлению "Энергетика".
Он напомнил, что сейчас предстоит серьезно диверсифицировать экспорт российских энергоресурсов, прежде всего за счет его переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, но с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.
"Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и развивать действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы. В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно", - сказал Мишустин
.
"Например, за счет объединения Единой газотранспортной системы (ЕСГ - ред.), ориентированной на Европу
, с проектами "Сила Сибири
" и трубопроводом Сахалин
- Хабаровск
- Владивосток
, сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру", - добавил он.
Глава правительства подчеркнул, что для всех таких проектов нужно в ближайшие годы не только организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, но и расширить свое производство, организовать мощности по выпуску горно-шахтного, нефтегазового оборудования, развивать судостроение.