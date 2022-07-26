15:35 26.07.2022 (обновлено: 15:38 26.07.2022)
Жители поселка Гольмовский в ДНР рассказали, как живут под обстрелами
Жители поселка Гольмовский в ДНР рассказали, как живут в 800 метрах от позиций ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ПОСЕЛОК ГОЛЬМОВСКИЙ, 26 июл – РИА Новости. Жительницы поселка Гольмовский Горловского района Донецкой Народной Республики рассказали РИА Новости, что украинские военные ежедневно обстреливают мирное население, а расстояние от жилых домов до украинских позиций составляет 800 метров.
"Обстрелы идут ежедневно. Бывает такое, что просвета нет, то есть 10-15 минут, может быть, два часа мы отдыхаем. Вот с такой периодичностью идет обстрел", - рассказала жительница Гольмовского.
Еще одна жительница поселка сообщила, что с пятого числа обстрелы идут каждый день. "Они и раньше стреляли, но не так. Не 152-м. Не "Градами". Ко мне "Град" прилетел, я вынесла 12 мешков мусора с порохом (из дома – ред.)", - сообщила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.