В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных
Замминистра информации Безсонов выразил надежду на освобождение ДНР к концу августа
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось, они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк", - сказал Безсонов в эфире "Соловьев Live". Он также отметил, что среди пленных есть те, кто хочет войти в ряды военных ДНР и ЛНР. По его словам, также и ситуация с поставками американских РСЗО HIMARS играет союзным войскам на руку, военные республики научились с ними работать. "Такое ощущение, что американцы помогают нам улучшить боеспособность армии", - пояснил замминистра.
Он также выразил уверенность, что в течение месяца Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена. "Я уверен на 100%, это мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - отметил замминистра.
Безсонов считает, что следует установить контроль над всей территорией Украины, "потому что, оставив какой-то кусочек, это будет всегда плацдарм, где американцы поставят ракеты и оттуда будут стрелять". По его словам, на Украине в течение более чем 8 лет "лояльного населения в процентном количестве осталось немного". "Поэтому эту территорию нужно брать под контроль", - заключил замминистра.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.