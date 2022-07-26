Рейтинг@Mail.ru
В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных - РИА Новости, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220726/donbass-1804981144.html
В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных
В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных - РИА Новости, 26.07.2022
В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных
Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T12:02
2022-07-26T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось, они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк", - сказал Безсонов в эфире "Соловьев Live". Он также отметил, что среди пленных есть те, кто хочет войти в ряды военных ДНР и ЛНР. По его словам, также и ситуация с поставками американских РСЗО HIMARS играет союзным войскам на руку, военные республики научились с ними работать. "Такое ощущение, что американцы помогают нам улучшить боеспособность армии", - пояснил замминистра.Он также выразил уверенность, что в течение месяца Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена. "Я уверен на 100%, это мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - отметил замминистра.Безсонов считает, что следует установить контроль над всей территорией Украины, "потому что, оставив какой-то кусочек, это будет всегда плацдарм, где американцы поставят ракеты и оттуда будут стрелять". По его словам, на Украине в течение более чем 8 лет "лояльного населения в процентном количестве осталось немного". "Поэтому эту территорию нужно брать под контроль", - заключил замминистра.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:02 26.07.2022
 
В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных

Замминистра информации Безсонов выразил надежду на освобождение ДНР к концу августа

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Донбассе профессиональных украинских военных не осталось, они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк", - сказал Безсонов в эфире "Соловьев Live". Он также отметил, что среди пленных есть те, кто хочет войти в ряды военных ДНР и ЛНР. По его словам, также и ситуация с поставками американских РСЗО HIMARS играет союзным войскам на руку, военные республики научились с ними работать. "Такое ощущение, что американцы помогают нам улучшить боеспособность армии", - пояснил замминистра.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"На все — два дня". Как устранят главную проблему для Донецка
Он также выразил уверенность, что в течение месяца Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена. "Я уверен на 100%, это мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - отметил замминистра.
Безсонов считает, что следует установить контроль над всей территорией Украины, "потому что, оставив какой-то кусочек, это будет всегда плацдарм, где американцы поставят ракеты и оттуда будут стрелять". По его словам, на Украине в течение более чем 8 лет "лояльного населения в процентном количестве осталось немного". "Поэтому эту территорию нужно брать под контроль", - заключил замминистра.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала