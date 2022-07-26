https://ria.ru/20220726/donbass-1804981144.html

В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных

В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных - РИА Новости, 26.07.2022

В ДНР считают, что у Украины в Донбассе больше нет профессиональных военных

Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T12:02

2022-07-26T12:02

2022-07-26T12:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось, они все погибли или в плену. У нас в плену больше 10 тысяч вояк", - сказал Безсонов в эфире "Соловьев Live". Он также отметил, что среди пленных есть те, кто хочет войти в ряды военных ДНР и ЛНР. По его словам, также и ситуация с поставками американских РСЗО HIMARS играет союзным войскам на руку, военные республики научились с ними работать. "Такое ощущение, что американцы помогают нам улучшить боеспособность армии", - пояснил замминистра.Он также выразил уверенность, что в течение месяца Донецкая Народная Республика будет полностью освобождена. "Я уверен на 100%, это мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", - отметил замминистра.Безсонов считает, что следует установить контроль над всей территорией Украины, "потому что, оставив какой-то кусочек, это будет всегда плацдарм, где американцы поставят ракеты и оттуда будут стрелять". По его словам, на Украине в течение более чем 8 лет "лояльного населения в процентном количестве осталось немного". "Поэтому эту территорию нужно брать под контроль", - заключил замминистра.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804851290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр