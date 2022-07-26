https://ria.ru/20220726/donbass-1804940495.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 26.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 8.50 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T09:47

2022-07-26T09:47

2022-07-26T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.50 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220726/donetsk-1804940336.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина