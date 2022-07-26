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Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 26.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 8.50 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T09:47
2022-07-26T09:47
2022-07-26T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.50 мск обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220726/donetsk-1804940336.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
09:47 26.07.2022 (обновлено: 09:53 26.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский
В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Гольмовскому пять снарядов