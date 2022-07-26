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Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины

Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины - РИА Новости, 26.07.2022

Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины

Российским властям необходимо найти правильные юридические инструменты, которые позволят признавать документы беженцев из Донбасса и Украины об образовании и... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T16:15

2022-07-26T16:15

2022-07-26T16:39

общество

дмитрий медведев

украина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо найти правильные юридические инструменты, которые позволят признавать документы беженцев из Донбасса и Украины об образовании и квалификации, полученные на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник на заседании межведомственной комиссии ведомства по вопросам миграционной политики.Во время заседания Медведев напомнил, что ранее во время поездки в Ростовскую область встречался с беженцами с Донбасса и из Украины, которые пожаловались на проблемы с признанием в РФ документов об образовании и квалификации."Вопрос, который существует и который поднимался, касается признания документов об образовании и документов о квалификациях, которые выданы на Украине. Это безусловно необходимо беженцам для трудоустройства и учебы. Украина официально уведомила о выходе из двустороннего соглашения о взаимном признании эквивалентности документов образования. Но это их дело, пусть живут как хотят. Но в любом случае, мы о своих гражданах и о тех, кто попал в трудную ситуацию, о беженцах, должны позаботиться. Здесь нужно найти правильный юридический прием, каким образом нам признавать соответствующие документы", - сказал Медведев.Кроме того, оглашая повестку заседания, Медведев напомнил, что продолжается работа в целом над федеральным законодательством, которое касается вопросов миграции."Сегодня у нас в повестке дня также вопрос о подготовке поправок во внесенный президентом законопроектом о гражданстве РФ перед его вторым чтением в Государственной Думе, а также работа над законопроектом о порядке въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России. Понятно, что здесь, как всегда, есть некие разногласия, давайте мы еще раз это проанализируем", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220726/medvedev-1805110677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев, украина, россия, донбасс