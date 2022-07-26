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Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины
Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины - РИА Новости, 26.07.2022
Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины
Российским властям необходимо найти правильные юридические инструменты, которые позволят признавать документы беженцев из Донбасса и Украины об образовании и... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T16:15
2022-07-26T16:15
2022-07-26T16:39
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо найти правильные юридические инструменты, которые позволят признавать документы беженцев из Донбасса и Украины об образовании и квалификации, полученные на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник на заседании межведомственной комиссии ведомства по вопросам миграционной политики.Во время заседания Медведев напомнил, что ранее во время поездки в Ростовскую область встречался с беженцами с Донбасса и из Украины, которые пожаловались на проблемы с признанием в РФ документов об образовании и квалификации."Вопрос, который существует и который поднимался, касается признания документов об образовании и документов о квалификациях, которые выданы на Украине. Это безусловно необходимо беженцам для трудоустройства и учебы. Украина официально уведомила о выходе из двустороннего соглашения о взаимном признании эквивалентности документов образования. Но это их дело, пусть живут как хотят. Но в любом случае, мы о своих гражданах и о тех, кто попал в трудную ситуацию, о беженцах, должны позаботиться. Здесь нужно найти правильный юридический прием, каким образом нам признавать соответствующие документы", - сказал Медведев.Кроме того, оглашая повестку заседания, Медведев напомнил, что продолжается работа в целом над федеральным законодательством, которое касается вопросов миграции."Сегодня у нас в повестке дня также вопрос о подготовке поправок во внесенный президентом законопроектом о гражданстве РФ перед его вторым чтением в Государственной Думе, а также работа над законопроектом о порядке въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России. Понятно, что здесь, как всегда, есть некие разногласия, давайте мы еще раз это проанализируем", - добавил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий медведев, украина, россия, донбасс
16:15 26.07.2022 (обновлено: 16:39 26.07.2022)
Медведев призвал найти способ признания документов беженцев с Украины
Зампред Совбеза Медведев призвал продумать механизм признания документов беженцев
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо найти правильные юридические инструменты, которые позволят признавать документы беженцев из Донбасса и Украины об образовании и квалификации, полученные на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник на заседании межведомственной комиссии ведомства по вопросам миграционной политики.
Во время заседания Медведев напомнил, что ранее во время поездки в Ростовскую область
встречался с беженцами с Донбасса
и из Украины
, которые пожаловались на проблемы с признанием в РФ
документов об образовании и квалификации.
"Вопрос, который существует и который поднимался, касается признания документов об образовании и документов о квалификациях, которые выданы на Украине. Это безусловно необходимо беженцам для трудоустройства и учебы. Украина официально уведомила о выходе из двустороннего соглашения о взаимном признании эквивалентности документов образования. Но это их дело, пусть живут как хотят. Но в любом случае, мы о своих гражданах и о тех, кто попал в трудную ситуацию, о беженцах, должны позаботиться. Здесь нужно найти правильный юридический прием, каким образом нам признавать соответствующие документы", - сказал Медведев.
Кроме того, оглашая повестку заседания, Медведев напомнил, что продолжается работа в целом над федеральным законодательством, которое касается вопросов миграции.
"Сегодня у нас в повестке дня также вопрос о подготовке поправок во внесенный президентом законопроектом о гражданстве РФ перед его вторым чтением в Государственной Думе, а также работа над законопроектом о порядке въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в России. Понятно, что здесь, как всегда, есть некие разногласия, давайте мы еще раз это проанализируем", - добавил Медведев.