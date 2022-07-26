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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля - РИА Новости, 26.07.2022
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля
Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:11
2022-07-26T17:11
туризм
туризм
екатеринбург
баку
азербайджан
ираэро
sukhoi superjet
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово."К выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "ИрАэро", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям — в 17.20, по средам – в 20.20, прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 по местному времени.Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Как добавили в пресс-службе уральского аэропорта, по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.
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туризм, екатеринбург, баку, азербайджан, ираэро, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
17:11 26.07.2022
 
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля

Авиакомпания "ИрАэро" с 31 июля будет летать из Екатеринбурга в Баку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
"К выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "ИрАэро", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям — в 17.20, по средам – в 20.20, прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 по местному времени.
Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Как добавили в пресс-службе уральского аэропорта, по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.
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