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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля - РИА Новости, 26.07.2022

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля

Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:11

2022-07-26T17:11

2022-07-26T17:11

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово."К выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "ИрАэро", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям — в 17.20, по средам – в 20.20, прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 по местному времени.Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Как добавили в пресс-службе уральского аэропорта, по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.

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Лана Баева

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