https://ria.ru/20220726/azerbaydzhan-1804981742.html
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля - РИА Новости, 26.07.2022
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля
Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:11
2022-07-26T17:11
2022-07-26T17:11
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово."К выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "ИрАэро", - говорится в сообщении.Уточняется, что рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям — в 17.20, по средам – в 20.20, прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 по местному времени.Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Как добавили в пресс-службе уральского аэропорта, по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку возобновятся с 31 июля
Авиакомпания "ИрАэро" с 31 июля будет летать из Екатеринбурга в Баку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Прямые рейсы в столицу Азербайджана Баку возобновятся из Екатеринбурга с 31 июля, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
"К выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания "ИрАэро", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут выполнять на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по воскресеньям — в 17.20, по средам – в 20.20, прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 по местному времени.
Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года. Как добавили в пресс-службе уральского аэропорта, по итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров.