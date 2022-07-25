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Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию - РИА Новости, 25.07.2022
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Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию - РИА Новости, 25.07.2022
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию
Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:46
2022-07-25T18:46
в мире
игорь юргенс
белоруссия
латвия
балтийский форум
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в Прибалтике, так как отказался подписывать предложенный латвийской стороной документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине."А как я могу подписать такой документ?! Я что, нерусский что ли?" - сказал он, отвечая на вопрос, почему он не подписал латвийский документ.Как уточнил Юргенс, этот инцидент произошел 22 июля на границе между Белоруссией и Латвией. Со стороны Белоруссии этот погранпункт называется Урбаны, со стороны Латвии – Силене. "Длилось это часа четыре, на этом меня выдворили, я обратно в Белоруссию уехал и через Белоруссию вернулся в Москву", - добавил он.Игорь Юргенс является сопредседателем наблюдательного совета "Балтийского форума", одним из активных организаторов этого мероприятия, проходящего уже более 20 лет.
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в мире, игорь юргенс, белоруссия, латвия, балтийский форум, россия
18:46 25.07.2022
 
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию

Главу союза страховщиков Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить политику России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Юргенс
Игорь Юргенс - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Игорь Юргенс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в Прибалтике, так как отказался подписывать предложенный латвийской стороной документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине.

"Мне вручили документ, в котором я должен был бы осудить правительство России и Белоруссии за их действия в Украине. Я отказался. Мне вручили ноту о том, что я являюсь угрозой национальной безопасности в Латвии. На этом закончился диалог", - рассказал он.

"А как я могу подписать такой документ?! Я что, нерусский что ли?" - сказал он, отвечая на вопрос, почему он не подписал латвийский документ.
Как уточнил Юргенс, этот инцидент произошел 22 июля на границе между Белоруссией и Латвией. Со стороны Белоруссии этот погранпункт называется Урбаны, со стороны Латвии – Силене. "Длилось это часа четыре, на этом меня выдворили, я обратно в Белоруссию уехал и через Белоруссию вернулся в Москву", - добавил он.
Игорь Юргенс является сопредседателем наблюдательного совета "Балтийского форума", одним из активных организаторов этого мероприятия, проходящего уже более 20 лет.
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В миреИгорь ЮргенсБелоруссияЛатвияБалтийский форумРоссия
 
 
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