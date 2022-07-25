https://ria.ru/20220725/yurgens-1804867259.html
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию - РИА Новости, 25.07.2022
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию
Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:46
2022-07-25T18:46
2022-07-25T18:46
в мире
игорь юргенс
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балтийский форум
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в Прибалтике, так как отказался подписывать предложенный латвийской стороной документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине."А как я могу подписать такой документ?! Я что, нерусский что ли?" - сказал он, отвечая на вопрос, почему он не подписал латвийский документ.Как уточнил Юргенс, этот инцидент произошел 22 июля на границе между Белоруссией и Латвией. Со стороны Белоруссии этот погранпункт называется Урбаны, со стороны Латвии – Силене. "Длилось это часа четыре, на этом меня выдворили, я обратно в Белоруссию уехал и через Белоруссию вернулся в Москву", - добавил он.Игорь Юргенс является сопредседателем наблюдательного совета "Балтийского форума", одним из активных организаторов этого мероприятия, проходящего уже более 20 лет.
https://ria.ru/20220725/chernogoriya-1804837097.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь юргенс, белоруссия, латвия, балтийский форум, россия
Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию
Главу союза страховщиков Юргенса не пустили в Латвию из-за отказа осудить политику России