https://ria.ru/20220725/yurgens-1804867259.html

Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию

Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию - РИА Новости, 25.07.2022

Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию

Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:46

2022-07-25T18:46

2022-07-25T18:46

в мире

игорь юргенс

белоруссия

латвия

балтийский форум

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил РИА Новости, что не смог попасть на "Балтийский форум" в Прибалтике, так как отказался подписывать предложенный латвийской стороной документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине."А как я могу подписать такой документ?! Я что, нерусский что ли?" - сказал он, отвечая на вопрос, почему он не подписал латвийский документ.Как уточнил Юргенс, этот инцидент произошел 22 июля на границе между Белоруссией и Латвией. Со стороны Белоруссии этот погранпункт называется Урбаны, со стороны Латвии – Силене. "Длилось это часа четыре, на этом меня выдворили, я обратно в Белоруссию уехал и через Белоруссию вернулся в Москву", - добавил он.Игорь Юргенс является сопредседателем наблюдательного совета "Балтийского форума", одним из активных организаторов этого мероприятия, проходящего уже более 20 лет.

https://ria.ru/20220725/chernogoriya-1804837097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, игорь юргенс, белоруссия, латвия, балтийский форум, россия