https://ria.ru/20220725/vokzal-1804763946.html
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский - РИА Новости, 25.07.2022
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:08
2022-07-25T13:08
2022-07-25T13:08
общество
россия
москва
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
киевский вокзал
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский."Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил он.
https://ria.ru/20220725/pereimenovanie-1804706524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, киевский вокзал
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
Лидер эсеров Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский