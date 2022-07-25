https://ria.ru/20220725/vokzal-1804763946.html

Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский

Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский - РИА Новости, 25.07.2022

Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:08

2022-07-25T13:08

2022-07-25T13:08

общество

россия

москва

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

киевский вокзал

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский."Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил он.

https://ria.ru/20220725/pereimenovanie-1804706524.html

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Кирилл Волков

общество, россия, москва, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, киевский вокзал