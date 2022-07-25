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Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский - РИА Новости, 25.07.2022
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Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский - РИА Новости, 25.07.2022
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:08
2022-07-25T13:08
общество
россия
москва
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
киевский вокзал
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский."Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил он.
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общество, россия, москва, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, киевский вокзал
13:08 25.07.2022
 
Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский

Лидер эсеров Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский вместо ранее озвученной идеи вернуть вокзалу историческое название – Брянский. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский.
"Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он в своем Telegram-канале.
Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил он.
Фонтан и скульптура Похищение Европы у Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Член СПЧ высказался против переименования Киевского вокзала в Москве
 
ОбществоРоссияМоскваПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновКиевский вокзал
 
 
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