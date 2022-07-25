https://ria.ru/20220725/vodoemy-1804823580.html

Водоемы Московской области расчистят в 2022 году

Водоемы Московской области расчистят в 2022 году - РИА Новости, 25.07.2022

Водоемы Московской области расчистят в 2022 году

Программу расчистки прудов и озер в Московской области выполнят на 100% до конца 2022 года, сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:29

2022-07-25T16:29

2022-07-25T16:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804822701_0:206:2001:1331_1920x0_80_0_0_31f9d23985d11619361d9fe1fd961ceb.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Программу расчистки прудов и озер в Московской области выполнят на 100% до конца 2022 года, сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Планируется очистить 107 водоемов, рассказал телеканал "360".Он рассказал, что за прошлый год расчистили 48 прудов. Рабочие очистили водные поверхности, извлекли из воды мусор и избавились от тины и ряски. В этом году осталось расчистить 59 прудов, добавил Фирсов."Мы в этом году на 100% исполним программу – 107 прудов, но не останавливаемся на достигнутом. По вашему поручению в 2023 году продолжим расчистку", – добавил Тихон Фирсов.Всего в Московской области около 4 тысяч рек и озер. С 2019 по 2021 год в регионе расчистили шесть рек общей протяженностью 44 километра.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)