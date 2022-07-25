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Водоемы Московской области расчистят в 2022 году
Водоемы Московской области расчистят в 2022 году - РИА Новости, 25.07.2022
Водоемы Московской области расчистят в 2022 году
Программу расчистки прудов и озер в Московской области выполнят на 100% до конца 2022 года, сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:29
2022-07-25T16:29
2022-07-25T16:29
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Программу расчистки прудов и озер в Московской области выполнят на 100% до конца 2022 года, сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Планируется очистить 107 водоемов, рассказал телеканал "360".Он рассказал, что за прошлый год расчистили 48 прудов. Рабочие очистили водные поверхности, извлекли из воды мусор и избавились от тины и ряски. В этом году осталось расчистить 59 прудов, добавил Фирсов."Мы в этом году на 100% исполним программу – 107 прудов, но не останавливаемся на достигнутом. По вашему поручению в 2023 году продолжим расчистку", – добавил Тихон Фирсов.Всего в Московской области около 4 тысяч рек и озер. С 2019 по 2021 год в регионе расчистили шесть рек общей протяженностью 44 километра.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Программу расчистки прудов и озер в Московской области выполнят на 100% до конца 2022 года, сообщил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Планируется очистить 107 водоемов, рассказал телеканал "360"
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"Благодаря вам запустили программу “100 прудов и озер”. В прошлом году очистили 48 прудов. В этом году мы расчистим еще четыре реки: Клязьму, Воймегу, Гуслицу, Петрицу, а также расчистим 59 прудов и подготовим 11 проектов по расчистке других рек", – сказал Фирсов на встрече с губернатором.
Он рассказал, что за прошлый год расчистили 48 прудов. Рабочие очистили водные поверхности, извлекли из воды мусор и избавились от тины и ряски. В этом году осталось расчистить 59 прудов, добавил Фирсов.
"Мы в этом году на 100% исполним программу – 107 прудов, но не останавливаемся на достигнутом. По вашему поручению в 2023 году продолжим расчистку", – добавил Тихон Фирсов.
Всего в Московской области около 4 тысяч рек и озер. С 2019 по 2021 год в регионе расчистили шесть рек общей протяженностью 44 километра.