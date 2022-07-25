https://ria.ru/20220725/vizy-1804824039.html
Партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам
Партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам - РИА Новости, 25.07.2022
Партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам
Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:30
2022-07-25T16:30
2022-07-25T16:34
финляндия
россия
евросоюз
украина
шенгенская виза
туризм
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется."Представители Коалиционной партии, Социал-демократов, "Истинных финнов" и "Центристы" считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам", - сообщает финское агентство STT, называя причиной такого возможного решения спецоперацию на Украине.Парламентская группа Коалиционной партии объявила в понедельник, что предложит правительству Финляндии прекратить выдачу туристических виз россиянам."Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель", — говорится в сообщении заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Как отмечает агентство STT, Финляндия продолжает оформлять и выдавать туристические визы россиянам, несмотря на то, что многие другие приграничные соседи России ограничили оформление туристических виз, например, Эстония, Латвия и Литва.Некоторые политики считают ситуацию особенной, поскольку россияне также могут путешествовать в другие страны ЕС через Финляндию по шенгенской визе транзитом.Ранее в понедельник в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщали, что никаких изменений в визовой политике не планируется. По словам заместителя главы департамента МИД Микко Кивикоски, хорошо, что контакты между финнами и русскими поддерживаются и россияне видят жизнь в условиях свободной демократии.По мнению финского МИД, изменения в визовой политике должны вноситься совместно на уровне ЕС.
https://ria.ru/20220725/tury-1804759069.html
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803772444.html
https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html
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финляндия, россия, евросоюз, украина, шенгенская виза, туризм
16:30 25.07.2022 (обновлено: 16:34 25.07.2022)
Партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам
Крупнейшие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам