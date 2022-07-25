https://ria.ru/20220725/ukraina-1804780587.html

На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене

На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.07.2022

На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене

Бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины времен президентства Виктора Януковича сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:14

2022-07-25T14:14

2022-07-25T14:42

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины времен президентства Виктора Януковича сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений, касающихся размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в понедельник в украинском госбюро расследований (ГБР)."По материалам ГБР сообщено о подозрении в госизмене двум бывшим министрам времен Януковича за подготовку харьковских соглашений", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подозрение предъявлено заочно экс-министру юстиции и бывшему главе МИД."Бывшие министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности распоряжение кабмина о его одобрении и проект закона Украины о ратификации этого соглашения. Они также организовали их согласования руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов", - отметили в госбюро расследований. Имена экс-министров в ведомстве не называют. В 2010 году министром юстиции была Елена Лукаш, МИД Украины возглавлял Константин Грищенко.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.

https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html

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харьков

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Кирилл Волков

в мире, украина, государственное бюро расследований украины, харьков, россия, мид украины, ситуация в днр и лнр