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На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.07.2022
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На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене
На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене - РИА Новости, 25.07.2022
На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене
Бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины времен президентства Виктора Януковича сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:14
2022-07-25T14:42
в мире
украина
государственное бюро расследований украины
харьков
россия
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины времен президентства Виктора Януковича сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений, касающихся размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в понедельник в украинском госбюро расследований (ГБР)."По материалам ГБР сообщено о подозрении в госизмене двум бывшим министрам времен Януковича за подготовку харьковских соглашений", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подозрение предъявлено заочно экс-министру юстиции и бывшему главе МИД."Бывшие министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности распоряжение кабмина о его одобрении и проект закона Украины о ратификации этого соглашения. Они также организовали их согласования руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов", - отметили в госбюро расследований. Имена экс-министров в ведомстве не называют. В 2010 году министром юстиции была Елена Лукаш, МИД Украины возглавлял Константин Грищенко.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
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в мире, украина, государственное бюро расследований украины, харьков, россия, мид украины, ситуация в днр и лнр
14:14 25.07.2022 (обновлено: 14:42 25.07.2022)
 
На Украине двух экс-министров времен Януковича заподозрили в госизмене

На Украине двух экс-министров заподозрили в госизмене за подписание Харьковских соглашений

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Бывшим министрам юстиции и иностранных дел Украины времен президентства Виктора Януковича сообщено о подозрении в госизмене за подписание харьковских соглашений, касающихся размещения Черноморского флота РФ в Крыму, сообщили в понедельник в украинском госбюро расследований (ГБР).
"По материалам ГБР сообщено о подозрении в госизмене двум бывшим министрам времен Януковича за подготовку харьковских соглашений", - говорится в сообщении госбюро расследований Украины в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что подозрение предъявлено заочно экс-министру юстиции и бывшему главе МИД.
"Бывшие министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности распоряжение кабмина о его одобрении и проект закона Украины о ратификации этого соглашения. Они также организовали их согласования руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов", - отметили в госбюро расследований. Имена экс-министров в ведомстве не называют. В 2010 году министром юстиции была Елена Лукаш, МИД Украины возглавлял Константин Грищенко.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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В миреУкраинаГосударственное бюро расследований УкраиныХарьковРоссияМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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