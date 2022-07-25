https://ria.ru/20220725/twitch-1804765709.html
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch - РИА Новости, 25.07.2022
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch
Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий"... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:14
2022-07-25T13:14
2022-07-25T13:14
экономика
сша
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая попросила возбудить дело в отношении стримингового сервиса Twitch из-за блокировки российских стримеров и приостановки выплат на карты российских банков.В заявлении РОЦИТ указывается, что в феврале-марте 2022 года появилась информация о том, что Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на соблюдение условий экономических санкций, введенных США и другими странами. Также отмечается, что правила сервиса составлены таким образом, что позволяют администрации Twitch действовать по собственному усмотрению и фактически произвольно блокировать любого пользователя."Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением", - заявили в организации."Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали в антимонопольном ведомстве.
https://ria.ru/20220725/yandeks-1804736637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, интернет, соцсети, социальные сети, цензура
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch за дискриминацию российских стримеров