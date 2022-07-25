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ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch - РИА Новости, 25.07.2022
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ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch - РИА Новости, 25.07.2022
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch
Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий"... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:14
2022-07-25T13:14
экономика
сша
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
интернет
соцсети
социальные сети
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая попросила возбудить дело в отношении стримингового сервиса Twitch из-за блокировки российских стримеров и приостановки выплат на карты российских банков.В заявлении РОЦИТ указывается, что в феврале-марте 2022 года появилась информация о том, что Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на соблюдение условий экономических санкций, введенных США и другими странами. Также отмечается, что правила сервиса составлены таким образом, что позволяют администрации Twitch действовать по собственному усмотрению и фактически произвольно блокировать любого пользователя."Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением", - заявили в организации."Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали в антимонопольном ведомстве.
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экономика, сша, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, интернет, соцсети, социальные сети, цензура
13:14 25.07.2022
 
ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch

ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch за дискриминацию российских стримеров

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая попросила возбудить дело в отношении стримингового сервиса Twitch из-за блокировки российских стримеров и приостановки выплат на карты российских банков.
В заявлении РОЦИТ указывается, что в феврале-марте 2022 года появилась информация о том, что Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на соблюдение условий экономических санкций, введенных США и другими странами. Также отмечается, что правила сервиса составлены таким образом, что позволяют администрации Twitch действовать по собственному усмотрению и фактически произвольно блокировать любого пользователя.
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"Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением", - заявили в организации.
"Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали в антимонопольном ведомстве.
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