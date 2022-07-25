https://ria.ru/20220725/twitch-1804765709.html

ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch

ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch - РИА Новости, 25.07.2022

ФАС рассмотрит просьбу возбудить дело против Twitch

Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий"... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:14

2022-07-25T13:14

2022-07-25T13:14

экономика

сша

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

интернет

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социальные сети

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России сообщила РИА Новости, что рассмотрит обращение Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ), которая попросила возбудить дело в отношении стримингового сервиса Twitch из-за блокировки российских стримеров и приостановки выплат на карты российских банков.В заявлении РОЦИТ указывается, что в феврале-марте 2022 года появилась информация о том, что Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на соблюдение условий экономических санкций, введенных США и другими странами. Также отмечается, что правила сервиса составлены таким образом, что позволяют администрации Twitch действовать по собственному усмотрению и фактически произвольно блокировать любого пользователя."Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением", - заявили в организации."Обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено ведомством в установленном порядке", - прокомментировали в антимонопольном ведомстве.

https://ria.ru/20220725/yandeks-1804736637.html

https://ria.ru/20220705/mallofeev-1800427634.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии, интернет, соцсети, социальные сети, цензура