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Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования
Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования - РИА Новости, 25.07.2022
Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования
Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:44
2022-07-25T14:44
2022-07-25T14:44
оренбургская область
общество
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса, регион уже получил комплекты компьютерной техники для 39 образовательных школ, сообщает пресс-служба правительства региона.Большая часть техники направлена в 25 сельских школ Тюльганского, Тоцкого, Ташлинского, Переволоцкого и других районов области."Цифровая трансформация образования, открывающая новые возможности обучения ребят, невозможна без современной техники. В последние годы выделяются большие средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций региона, в том числе благодаря участию в федеральных проектах. Особое внимание – сельским школам. Наша задача - обеспечить каждому ребенку качественное образование и равные возможности для развития потенциала", – отметил губернатор области Денис Паслер.
https://ria.ru/20220630/orenburg-1799205935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса, регион уже получил комплекты компьютерной техники для 39 образовательных школ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оренбуржье вошло в федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" два года назад. За это время обновлена материально-техническая база 88 школ и 13 колледжей, закуплены 3838 ноутбуков, 202 интерактивные доски, 101 МФУ. Перед началом нового учебного года в 39 школ 20 муниципальных образований региона поступило современное цифровое оборудование - по комплекту из 28 ноутбуков и одному многофункциональному устройству. В 2023 году планируется поставить оборудование в 156 учебных заведений области, а в 2024-м – в 466",- уточняет пресс-служба.
Большая часть техники направлена в 25 сельских школ Тюльганского, Тоцкого, Ташлинского, Переволоцкого и других районов области.
"Цифровая трансформация образования, открывающая новые возможности обучения ребят, невозможна без современной техники. В последние годы выделяются большие средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций региона, в том числе благодаря участию в федеральных проектах. Особое внимание – сельским школам. Наша задача - обеспечить каждому ребенку качественное образование и равные возможности для развития потенциала", – отметил губернатор области Денис Паслер
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