https://ria.ru/20220725/tsifrovizatsiya-1804790331.html

Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования

Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования - РИА Новости, 25.07.2022

Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования

Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:44

2022-07-25T14:44

2022-07-25T14:44

оренбургская область

общество

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса, регион уже получил комплекты компьютерной техники для 39 образовательных школ, сообщает пресс-служба правительства региона.Большая часть техники направлена в 25 сельских школ Тюльганского, Тоцкого, Ташлинского, Переволоцкого и других районов области."Цифровая трансформация образования, открывающая новые возможности обучения ребят, невозможна без современной техники. В последние годы выделяются большие средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций региона, в том числе благодаря участию в федеральных проектах. Особое внимание – сельским школам. Наша задача - обеспечить каждому ребенку качественное образование и равные возможности для развития потенциала", – отметил губернатор области Денис Паслер.

https://ria.ru/20220630/orenburg-1799205935.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, денис паслер