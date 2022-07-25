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Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования - РИА Новости, 25.07.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220725/tsifrovizatsiya-1804790331.html
Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования
Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования - РИА Новости, 25.07.2022
Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования
Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:44
2022-07-25T14:44
оренбургская область
общество
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса, регион уже получил комплекты компьютерной техники для 39 образовательных школ, сообщает пресс-служба правительства региона.Большая часть техники направлена в 25 сельских школ Тюльганского, Тоцкого, Ташлинского, Переволоцкого и других районов области."Цифровая трансформация образования, открывающая новые возможности обучения ребят, невозможна без современной техники. В последние годы выделяются большие средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций региона, в том числе благодаря участию в федеральных проектах. Особое внимание – сельским школам. Наша задача - обеспечить каждому ребенку качественное образование и равные возможности для развития потенциала", – отметил губернатор области Денис Паслер.
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общество, денис паслер
14:44 25.07.2022
 

Более 1 млрд рублей получит Оренбуржье на цифровизацию образования

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОРЕНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей получит из федерального бюджета Оренбургская область в период 2022-2024 года на продолжение цифровизации образовательного процесса, регион уже получил комплекты компьютерной техники для 39 образовательных школ, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оренбуржье вошло в федеральный проект "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" два года назад. За это время обновлена материально-техническая база 88 школ и 13 колледжей, закуплены 3838 ноутбуков, 202 интерактивные доски, 101 МФУ. Перед началом нового учебного года в 39 школ 20 муниципальных образований региона поступило современное цифровое оборудование - по комплекту из 28 ноутбуков и одному многофункциональному устройству. В 2023 году планируется поставить оборудование в 156 учебных заведений области, а в 2024-м – в 466",- уточняет пресс-служба.
Большая часть техники направлена в 25 сельских школ Тюльганского, Тоцкого, Ташлинского, Переволоцкого и других районов области.
"Цифровая трансформация образования, открывающая новые возможности обучения ребят, невозможна без современной техники. В последние годы выделяются большие средства на обновление материально-технической базы образовательных организаций региона, в том числе благодаря участию в федеральных проектах. Особое внимание – сельским школам. Наша задача - обеспечить каждому ребенку качественное образование и равные возможности для развития потенциала", – отметил губернатор области Денис Паслер.
Губернатора Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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